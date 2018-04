Melita Toniolo attaccata: “Che brutta pancia”/ Lei replica: “Siamo quello che siamo, dobbiamo accettarci"

Melita Toniolo attaccata: “Che brutta pancia”, lei replica: “Siamo quello che siamo, dobbiamo accettarci". La showgirl trevigiana insultata sui social per il suo ventre non più tonico

Melita Toniolo risponde alle critiche - Instagram

E’ stata attaccata sui social la showgirl e conduttrice radiofonica, Melita Toniolo. La bella ragazza ha messo al mondo quattro mesi fa il suo figlioletto Daniel, e mostrando la pancia al pubblico, ha ricevuto le critiche dei fan. Quell’addome non è più scolpito come un tempo, e molti che la seguono hanno storto il naso, ricordando la bellezza statuaria dell’ex concorrente del Grande Fratello. Una critica a cui la bella Melita ha voluto replicare in maniera educata e composta, con un altro scatto in cui mostra fiera il proprio pancino non più perfetto. «Ora la mia pancia è nobile come il mio cuore», scrive la Toniolo su Instagram, che poi prosegue: «Siamo quello che siamo, in una società che vuole farci diventare perfette a tutti i costi, scorriamo le foto e ci vengono i magoni e i pensieri. Ma siamo quello che siamo».

UN MESSAGGIO PER TUTTE LE MAMME

Un messaggio importante, soprattutto se detto da un personaggio pubblico come Melita, ritenuta all’unanimità una splendida ragazza. «Dobbiamo accettarlo, senza filtri», aggiunge la 32enne trevigiana, che poi replica con un pizzico di malizia: «A quelle che commentano sotto "hai una brutta pancia" rispondo: "la mia pancia sarà anche brutta ma si rimette a posto...la tua cattiveria invece, non penso abbia speranze». Melita Toniolo è fidanzata con Andrea Viganò dal 2015, un comico il cui nome d’arte è Pistillo. Il loro primo figlio è nato lo scorso 14 dicembre 2017.

