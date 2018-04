NCIS 15/ Anticipazioni del 29 aprile 2018: un caso di suicidio sospetto

NCIS 15, anticipazioni del 29 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Il team indaga su un apparente suicidio: chi conosce la verità sulla vita di Melissa?

NCIS 15, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS 15, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 29 aprile 2018, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 15, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Doppia vita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante una missione sotto copertura su Jared Turner (Jozef Fahey), un piccolo spacciatore, Bishop (Emily Wickersham) finge di essere una escort per poter estrarre delle informazioni del suo cellulare. Torres (Wilmer Valderrama) invece scende in campo con uno dei suoi alias più quotati e finge di essere il fidanzato di Bishop, in modo da distrarlo. Dopo aver completato la missione, Leon (Rocky Carroll) mette in guardia i due agenti sulla conclusione della copertura. Sia Torres che Bishop decidono però di raggiungere lo yacht che Turner ha noleggiato giorni prima, proprio poco prima che l'esplosione li travolga. Dopo diverse ore passate nel dubbio, Gibbs scopre che entrambi i suoi agenti sono vivi. Torres però decide di infrangere di nuovo gli ordini dei superiori e si presenta nel negozio che il possibile fornitore di Turner usa come copertura per proporsi come nuovo corriere. Questo gli vale una strigliata da Leon, che dimostra di non avere alcuna fiducia sulla sua capacità di valutazione. L'agente però è convinto che solo grazie alle sue mosse siano riusciti a convincere Mitchell Young (Ramiz Monsef) ad assumere sia lui che Bishop e che sia necessario non perdere alcun tempo. Una presa di posizione che di certo non sorprende Gibbs (Mark Harmon), che aveva già intuito che si sarebbe macchiato di insubordinazione. Bishop invece è arrabbiata con il collega per averla lasciata da sola in ospedale in seguito all'esplosione e di averla esclusa dal piano. Torres però riesce a convincerla di non aver potuto fare altrimenti.

Abby (Pauley Perrette) intanto analizza la pistola che ha ucciso Turner prima dell'esplosione e scopre che è registrata a Denise Mancuso (Charlene Amoia), un'insegnante di scienze del Liceo. Più tardi, Vance raggiunge Jack (Maria Bello) per scoprire qualcosa di più sul profilo di Torres, ancora convinto che ci siano dei punti da chiarire del suo modus operandi. Durante l'interrogatorio, la Mancuso nega di aver mai conosciuto Turner e che l'arma le è stata rubato l'anno precedente dalla cognata Frankie (Jamie Sorrentini). In seguito, Mitchell cerca di coinvolgere Bishop e Torres nell'omicidio della Mancuso. L'agente riesce a far credere al criminale di essere d'accordo con il suo piano, solo per allontanare la vittima dal posto. Anche se fuori pericolo, Jack guida la squadra in una tortura psicologica che spinga la donna a parlare. Torres invece rimane alla base di Young per riuscire a capire dove nasconde la droga. Dopo aver escluso dai sospetti Donnie, uno degli uomini di Young, Torres lo convince a testimoniare contro il capo e scopre che in realtà è il ragazzo a gestire il traffico di droga. Intanto, Reeves (Duane Henry) scopre la stessa informazione, mentre Jack non riesce a scoprire da Young dove verrà portato Torres. Gibbs però usa uno dei suoi metodi infallibili ed a precedere l'agente prima dell'arresto di tutta la banda.

ANTICIPAZIONI DEL 29 APRILE 2018, EPISODIO 12 "DOPPIA VITA"

Quando un ufficiale della Marina viene ritrovato impiccato dalla famiglia, la squadra inizia ad indagare sull'apparente suicidio. Secondo i genitori di Melissa Newhall, la vittima era infatti fin troppo felice del proprio lavoro per togliersi la vita. Palmer scopre durante l'autopsia che sul corpo della donna sono presenti lividi recenti e più vecchi, oltre che un quantitativo di antidepressivi. Secondo un conoscente della vittima, il responsabile potrebbe essere un uomo arrabbiato che di recente è stato rilasciato di prigione e che è in grado di fornire un alibi. Per questo il team inizia ad indagare in modo approfondito sul presunto informatore. Sembra inoltre che persino il ragazzo della vittima non fosse a conoscenza dei lividi, dato che i due avevano stretto un accordo prima del matrimonio, in cui avevano giurato di non avere rapporti fisici.

© Riproduzione Riservata.