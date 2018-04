Nadia Toffa/ Le Iene, chiede consigli ai follower per il nuovo look: “Che fasce carine mi consigliate?”

Nadia Toffa, Le Iene: l'inviata e conduttrice chiede consigli ai follower per il nuovo look. “Che fasce carine mi consigliate?”, la richiesta su Instagram. Le ultime notizie

29 aprile 2018 Silvana Palazzo

Nadia Toffa

Dopo il malore, grazie al quale ha scoperto di avere un tumore, Nadia Toffa è tornata in tv indossando una parrucca. La giornalista de “Le Iene” si è infatti sottoposta a cicli di chemio e radioterapia dopo l'intervento. Ultimamente però ha deciso di usare delle fasce, una soluzione senza dubbio più “fresca” con l'arrivo dell'estate. Visto che deve fare di necessità virtù, ha deciso di chiedere consigli ai suoi fan: «Eccomi qua con una nuova fascia, ragazze se avete da consigliarmi fasce carine io sono qui. Tutti i giorni devo mettermi qualcosa in testa». Ha esordito così Nadia Toffa ieri sul suo profilo Instagram. La giornalista si è rivolta alle follower per suggerimenti sul suo nuovo look dopo la malattia e il ritorno in televisione con “Le Iene”. E ovviamente non ha perso l'occasione di mandare un saluto in vista della puntata di oggi del programma di Italia 1. Infatti ha usato gli hashtag #buonweekend #civediamodomani #unbaciodallaredazione de #leiene. Clicca qui per vedere il post di Nadia Toffa.

NADIA TOFFA: LA RISPOSTA DEI FAN ALLA SUA RICHIESTA

La richiesta social di Nadia Toffa non è comunque caduta nel vuoto. Le fan della conduttrice e inviata de “Le Iene” hanno raccolto l'invito tra consigli e incoraggiamenti. Sono tantissimi i commenti al post pubblicato su Instagram, nel quale la Toffa ha chiesto consigli sul suo nuovo look, così da evitare di mettere la parrucca. Non mancano però anche contro-richieste: «Io ti trovo splendida con i foulard.. so quello che "nascondono" e tu da guerriera devi portarli fiera!!!! Una sera mi piacerebbe vederti alle iene con uno di questi piuttosto che con la parrucca... saresti di esempio per molte...». C'è chi comunque ha dato consigli pratici alla Toffa, ma sempre con grande affetto: «Mi vengono in mente quelle di seta leggere e stra colorate, a mia madre piacevano molto perché son fresche non ti fanno sudare. Visto che arriva la bella stagione può essere una bella alternativa. Ti mando un forte abbraccio. Ciao guerriera del sorriso».

© Riproduzione Riservata.