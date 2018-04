Natasha Stefanenko/ Col marito Luca Sabbioni al Gioco delle affinità: il segreto del loro amore (Domenica In)

Natasha Stefanenko, al "Gioco delle affinità" col marito Luca Sabbioni con il quale vive un rapporto davvero splendido ormai da anni. In settimana anche il suo compleanno. (Domenica In)

Natasha Stefanenko, Domenica In

47 anni ed un fisico ancora invidiabile: Natasha Stefanenko, sorridente e splendida, alla moda e solare, ha festeggiato il proprio compleanno lo scorso 17 aprile. Una giornata che ha trascorso anche per le vie di Roma al fianco dell'inseparabile Luca Sabbioni, il marito, con tanto di bacio appassionato che ha catturato subito l'attenzione dei paparazzi. I due sono sempre insieme e sono più innamorati che mai, tanto che Natasha Stefanenko ed il consorte parteciperanno in coppia per il gioco delle affinità previsto da Domenica In nella puntata di oggi, 29 aprile 2018. Date le premesse, i fan non si aspettano altro che di scoprire i tanti punti in comune di marito e moglie ed anche magari il segreto della loro unione. Di certo uno dei meriti della Stafanenko è saper sfruttare la propria popolarità a fin di bene, come dimostra l'ultimo post che ha pubblicato su Instagram, dove si mostra con una borsa a tracolla della collezione Ballin, ispirata al celebre libro Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry e legata ad una campagna omonima a favore degli orfani dagli 0 ai 21 anni. Il brand promosso dalla Stefanenko devolverà infatti alla Onlus Il piccolo principe il 30% del ricavato di ogni borsa usata.

I SEGRETI DEL RAPPORTO CON LUCA SABBIONI

Amore a non finire e simpatia. Sembrano essere questi i segreti di Natasha Stefanenko per la sua unione con il marito Luca Sabbioni. Una coppia che ha saputo conquistare il pubblico, che adora vederli uno al fianco dell'altra in occasioni social. Anche se l'ex modella russa sfrutta i social per lavoro e per condividere scatti con unicorni o in solitaria, non mancano mai i post con il marito. In uno degli ultimi che li vede insieme, la Stefanenko avvisa: 'Attenzione, siete circondati dall'amore', mentre i due guardano sorridenti verso la fotocamera. Del resto in una recente intervista a Detto Fatto, la russa ha parlato di come i diversi decenni trascorsi al fianco del marito siano stati splendidi, anche alla luce della nascita della loro figlia Sasha. Elegante e raffinata, la conduttrice dedica molto tempo alla famiglia ed anche ai dettagli della propria casa. Il suo salone è infatti uno dei set che preferisce per i propri video su Instagram, dove è impossibile non notare lo stile barocco e minimal, le tonalità chiare e la forte presenza di quadri e specchi.

