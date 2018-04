Nina Moric ha un nuovo fidanzato?/ Dopo Luigi Favoloso spuntano le foto con un altro uomo... (Domenica Live)

29 aprile 2018 Silvana Palazzo

Nina Moric (Foto: da Facebook)

Nina Moric ha un nuovo fidanzato? Il dubbio è emerso dopo gli scatti catturati da Nuovo, che ha immortalato la modella e showgirl croata con un altro uomo. «In crisi col fidanzato, Nina Moric vede un altro uomo. E non sembra certo soffrire», titola il settimanale di Riccardo Signoretti. Presente a Domenica Live, il direttore ha rivelato che l'uomo in questione è in realtà il personal trainer di Nina Moric e ha precisato che non ci sono prove per sostenere che ci sia qualcosa tra i due, quindi non è il suo fidanzato. La stessa Moric avrebbe provato a tenere lontani i paparazzi per non farsi immortalare con l'amico, che peraltro Luigi Favoloso conosce. Queste immagini comunque potrebbero scuotere il fidanzato di Nina Moric, nel caso in cui Barbara d'Urso decida di fargliele vedere nella prossima puntata del Grande Fratello. Luigi, che nella Casa più spiata d'Italia, sta flirtando con Patrizia Bonetti, aveva chiesto segnali dalla compagna. E i segnali richiesti potrebbero non piacerli...

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO: È FINITA

Tra Nina Moric e Luigi Favoloso comunque è davvero finita. A mettere fine alla relazione è la modella croata, che non ha apprezzato gli atteggiamenti troppo ambigui del fidanzato con un'altra inquilina della Casa del Grande Fratello, l'italo-cubana Patrizia Bonetti. Evidente il feeling tra Luigi e Patrizia, tra sguardi complici e frasi ambigue che fanno intendere una certa attrazione tra i due. Nel video di presentazione per la partecipazione alla 15esima edizione del reality show, parlando del suo rapporto con Nina Moric, aveva messo in chiaro la situazione: «Io sono convinto che alla fine di questa esperienza, il nostro rapporto o sarà consolidato al punto tale che ci sposeremo oppure…tac». La prima ipotesi è però ora molto lontana dalla realtà. A poche settimane dall'ingresso al Grande Fratello, Luigi Favoloso è stato lasciato dalla fidanzata, ma per ora non lo sa. «Voglio soltanto rispondere a tutti quelli che mi chiedono se lo amo ancora. Sarei un'ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua», ha fatto sapere Nina Moric. «Gli auguro ogni bene lontano da me. Senza alcun rancore – ha scritto ancora - Ora voglio pensare solo a me stessa e soprattutto alla mia serenità, pregando il Signore che finalmente posso abbracciare il mio adorato figlio Carlos».

