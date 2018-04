Oroscopo di Paolo Fox, classifica della settimana 29 aprile-4 maggio/ Lo Scorpione recupera in amore

Paolo Fox, oroscopo e classifica settimanale dal 29 aprile al 4 maggio 2018: cosa prevedono le stelle? Lo Scorpione recupera in amore, il Capricorno in fase di recupero.

OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX 29 DICEMBRE-4 MAGGIO (DIPIÙ TV)

Stelle e previsioni non sono più un mistero grazie all'Oroscopo di Paolo Fox. Lo spazio dedicato allo Zodiaco dal settimanale DiPiù TV ha già permesso all'astrologo di svelare quale Cielo impegnerà i segni che avranno maggior fortuna nei prossimi sette giorni. Leone fra i vincenti che hanno meritato cinque stelline, grazie a una ritrovata passione che potrà essere sfogata con un incontro speciale in arrivo. Una situazione che rimarrà rosea fino a metà giugno grazie all'influenza di Venere e che permetterà alle coppie di lasciare da parte i problemi e di iniziare a costruire qualcosa insieme. In arrivo nuove proposte di lavoro e occasioni da non sottovalutare. Anche la Bilancia può ripartire in amore, grazie a un incontro fatale che potrebbe spingere a fare passi importanti. Le coppie possono dimenticare le tensioni passate e sfruttare questa settimana per fare progetti. I nati del segno sono in via di cambiamento nel Lavoro, con una piccola crescita rispetto al passato. Si recupera in Amore anche per lo Scorpione, attento al romanticismo ed emozionato dalla Luna. Le coppie potranno ritrovare l'intimità perduta a causa di problemi recenti e qualcuno potrebbe ufficializzare un rapporto. Giove traccia la strada per un destino importante nel Lavoro. Cautela invece in Amore per il Sagittario per via dell'opposizione di Venere. Il consiglio dell'astrologo è di non lasciare ciò che si conosce per fare un salto nel vuoto. La riflessione dovrebbe interessare anche le coppie, meglio se mercoledì e giovedì grazie all'aiuto della Luna nel segno. Nel Lavoro inizia invece a muoversi qualcosa, soprattutto se si guarda già verso l'estate. Chi dovrà lavorare, potrebbe però affrontare liti e cambiamenti in famiglia.

NUOVI INCONTRI PER L’ACQUARIO

L'Oroscopo di Paolo Fox ha regalato quattro stelle a Toro, Gemelli e Acquario per questa settimana. Le stelle rivelate su Dipiù TV suggeriscono infatti ai nati del Toro di non lasciarsi sopraffare dalla loro nota testardaggine. I single potrebbero avere fascino in più grazie al Sole, ma meglio non perdere tempo con chi non merita. Le coppie vivono forti emozioni e potrebbero fare progetti importanti, mentre il Lavoro ha bisogno di una revisione, anche se positiva. Le buone opportunità stanno per arrivare. In questo momento il Gemelli ha bisogno di svagarsi, anche in Amore. Il periodo è comunque favorevole per le storie future, anche se le coppie dovranno fare attenzione a piccole tensioni di metà settimana. Magari per questioni economiche. Le occasioni però non mancano nel Lavoro, soprattutto per chi ha nuovi progetti da realizzare. Il consiglio dell'astrologo è di lasciar perdere tutto ciò che non dà garanzie. I single dell'Acquario potranno contare su nuovi incontri, anche se si deve fare attenzione agli incontri troppo trasgressivi. Le coppie potrebbero litigare a causa delle spese eccessive, problemi da risolvere al più presto. I nati del segno si trovano invece di fronte ad un bivio per quanto riguarda il Lavoro. Alcuni potrebbero decidere di cambiare, ma in generale è in arrivo una ventata di cambiamenti. Urano suggerisce di non fare retromarcia.

CAPRICORNO CON MERCURIO DISSONANTE

Paolo Fox e il suo Oroscopo non hanno più segreti per gli amanti delle stelle, grazie all'angolo dedicato allo Zodiaco presente su Dipiù TV. Sono tre i segni che hanno conquistato questa settimana tre stelline, a partire dai nati dell'Ariete. In Amore c'è ancora un po' di stanchezza che potrebbe rendere incerti: meglio valutare al meglio ogni situazione. Le coppie devono chiarire tutto ciò che è rimasto in sospeso, anche grazie alla Luna che sarà nel segno venerdì, ma in caso di problemi con ex o trasferimenti è meglio rallentare il passo. Non ci saranno grandi novità nel Lavoro, anche se si presenteranno delle soluzioni temporanee che prevedono un compromesso. I single della Vergine sono invece più agitati: alcuni faranno fatica a trovare una relazione stabile. Arriveranno di certo momenti migliori entro breve. Le coppie potrebbero vivere dei disagi che rende distaccati e forse freddi, forse anche per via di alcuni rallentamenti per i progetti in corso. Il cielo è positivo invece per il Lavoro, con soldi in arrivo per alcuni. Qualcun altro invece potrebbe vivere dei litigi. Sono tesi anche i Pesci che non hanno ancora trovato l'amore, anche se i sentimenti sono l'ultimo dei pensieri. Anche le coppie potrebbero vivere delle incomprensioni, meglio evitare soprattutto ad inizio maggio. Alcuni potrebbero invece decidere di ufficializzare la propria unione. Cielo buono per il Lavoro, anche se c'è il rischio di rovinare tutto. Attenzione a mercoledì e giovedì, le giornate più faticose. Due stelle infine per il Cancro: in Amore qualcuno potrebbe dover fare i conti con la scarsa pazienza del momento. Meglio non arrabbiarsi più di tanto. Le coppie vivranno delle giornate complesse soprattutto per via di piccoli litigi ed anche sul Lavoro sembrano non esserci molte novità. In arrivo proposte o progetti nuovi da realizzare. Anche i single del Capricorno devono recuperare per via delle difficoltà del passato ed è per questo che è meglio evitare inutili complicazioni. In recupero le coppie. Chi si è distaccato di recente potrà ritrovare il senso di stare insieme, mentre i separati devono lasciarsi tutto alle spalle. Attenzione alle spese a causa di Mercurio dissonante, anche per quanto riguarda il Lavoro. Le stelle prevedono però un aumento delle entrate: in attesa, meglio disporre al meglio la propria disponibilità economica.

