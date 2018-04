Roberto Bolle flash mob a Milano / Il genio della danza balla in piazza davanti alla Scala in mezzo alla gente

29 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Il flash mob organizzato a Milano e con protagonista Roberto Bolle è per ovvi motivi sulla bocca di tutti. Il ballerino ha sottolineato come riportato da Repubblica sulla sua versione online: "Quando ho visto la piazza ero quasi intimorito, la gente era tanta però abbiamo sentito il loro entusiasmo ed è stato davvero galvanizzante ballare così in libertà e senza schermi in mezzo a loro". Un evento che anticipa la settimana dedicata alla danza che sarà in scena a Milano dall'11 al 17 giugno prossimo e che porterà il ballo a uscire dai teatri per approdare in strada. Roberto Bolle ha voluto ricordare in merito: "E' una sorta di anteprima, durante la settimana ci saranno davvero molti tipi di ballo e saranno rivolti a tutti". Ci aspettano giornate davvero incredibili e momenti che ci regaleranno emozioni difficili da descrivere.

FAN IMPAZZITI BALLANO SULLE NOTE DI FAME

Stavolta Roberto Bolle si prende lo spazio meritato grazie all'ennesima grande emozione mostrata ai suoi fan. Il genio della danza infatti è stato protagonista di un vero e proprio flash mob a Milano fuori dalla Scala, ballando in piazza di fronte anche a tantissimi fan che si sono uniti a lui muovendosi sulle note di Fame. Un vero e proprio vanto per il mondo dello spettacolo italiano che si presenta con umiltà in mezzo alla gente comune è sicuramente un bel segnale anche in merito alla sicurezza raggiunta dalla città meneghina. Non c'è stato un vero e proprio palco con recinzioni a dividere, ma solo una grande piazza con un flash mob che ha rapito tutti i presenti. Il bel tempo poi ha fatto il resto, rendendo la situazione davvero molto più facile di quello che si pensava. Il ballerino poi ha posato per diverse foto ricordo con tantissime persone che hanno voluto portarsi a casa un bel ricordo della giornata.

