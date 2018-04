SABRINA/ Su Rete 4 il film con Harrison Ford e Julia Ormond (oggi, 29 aprile 2018)

Sabrina, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Harrison Ford, Julia Ormond e Greg Kinnear, alla regia Sydney Pollack. La trama delfilm nel dettaglio.

29 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE HARRISON FORD

Il film Sabrina va in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 aprile 2018, alle ore 21,15. Una pellicola romantica che è stata prodotta nel 1995, diretta da Sydney Pollack (La mia Africa, Tootsie, Non si uccidono così anche i cavalli?) e interpretata da Harrison Ford (Blade runner, le saghe di Indiana Jones e di Star Wars), Julia Ormond (Vento di passioni, Il primo cavaliere, Il curioso caso di Benjamin Button) e Greg Kinnear (Qualcosa è cambiato, Little miss sunshine, Il Paradiso per davvero). Il film è un remake dell'omonimo film diretto nel 1954 da Billy Wilder einterpretato da Audrey Hepburn e Humphrey Bogart. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SABRINA, LA TRAMA DEL FILM

Sabrina (Julia Ormond) è la figlia dell'utista di una ricchissima famiglia proprietaria di una multimazionale delle comunicazioni. Fin da piccola cresce quindi a stretto contatto con un mondo fatto di estremo lusso, senza però mai farne parte. Sabrina è da sempre infatuata di David (Greg Kinnear), secondgenito del ricco capofamiglia. Questo sembra però non essersi mai accorto di lei, che in fondo non è altro che la figlia di un membro della servitù. Crescendo, Sabrina si trasferisce a Parigi, dove comincia a fare carriera nella redazione di Vogue. A Parigi le giunge però notizia che David si è fidanzato con Elizabeth (Lauren Holly), come lui figlia di un ricco magnate. Da sempre innamorata di David, Sabrina decide di tornare in patria. Quando arriva in America, dopo il lungo soggiorno parigino, Sabrina non è più la semplice figlia dell'autista, ma una raffinata donna elegante e colta. David ne rimane subito affascinato, rischiando di mandare a monte sia il suo matrimonio, di estremo interesse per la famiglia, sia una affare da un miliardo di dollari che stava seguendo. Il fratello maggiore Linus (Harrison Ford), che sembra pensare unicamente agli affari, decide così di intervenire per riportare David nel suo mondo. Dopo avere sedato David con l'inganno, Linus trasporta Sabrina su un'isola dove la famiglia possiede uno chalet, con la scusa di fotografare la casa per metterla in vendita. Lì Linus riesce a sedurre Sabrina, che riesce ad intravedere l'uomo tenero e sensibile sotto l'affarista senza scrupoli. Si tratta però di uno stratagemma per allontanare definitivamente Sabrina e rispedirla a Parigi, dove non potrà più danneggiare David.

© Riproduzione Riservata.