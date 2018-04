Saverio De Sario/ Assolto dopo essere stato condannato per abusi sui figli (Sono Innocente)

Il caso di Saverio De Sario verrà ripercorso nella puntata di Sono Innocente di oggi, domenica 29 aprile 2018, in onda su Rai 3 e condotta da Alberto Matano.

Sono innocente, in onda su Rai 3

Poco più di un anno fa, Saverio De Sario è riuscito finalmente a rivedere la luce dopo un incubo durato 11 anni. Quattro dei quali trascorsi ingiustamente in carcere con una pesante accusa: aver violentato i due figli di 5 e 11 anni e una nipotina. Un'etichetta pesante da digerire, un'infamia che lo ha portato non solo a perdere la libertà per le denunce degli stessi ragazzini, ma a dover combattere per diversi gradi di giudizio prima di essere riconosciuto come innocente. Quanto accaduto a Saverio De Sario verrà ripercorso nella puntata di Sono Innocente di oggi, domenica 29 aprile 2018, a partire da quell'accusa che diventerà un marchio a fuoco fino alla ritrovata libertà grazie agli stessi figli che, una volta adulti, hanno scagionato il genitore. De Sario infatti viene accusato di violenza su minore e condannato per aver abusato i due ragazzini a dieci anni di carcere. Una sentenza diventata definitiva nel 2015 e poi rivista grazie alla Corte d'Appello di Perugia, in seguito a due richieste, una delle quali andata a vuoto. A permettere a Saverio di rivedere la luce del sole e uscire dal suo incubo personale saranno proprio le testimonianze dei figli Gabriele e Michele, scrive La Repubblica, che confermeranno come in realtà quella falsa confessione sia stata strappata loro dalla madre.

Il rapporto con i figli

Saverio De Sario e i figli avevano perso ogni speranza di poter ottenere finalmente giustizia. La lotta dell'uomo contro l'accusa di violenza sui figli è stata infatti condivisa con i due ragazzi, oggi più che adulti, e che all'epoca dei fatti erano solo dei bambini. I fatti risalgono al 2001, quando il matrimonio fra De Sario e la moglie si inasprisce a causa dell'affidamento dei due ragazzi. Qualche anno più tardi è la moglie Angela ad aprire quella che sarà l'odissea dell'uomo, riuscendo nel frattempo a ottenere l'affidamento dei due figli in via esclusiva. Una verità emersa già otto anni più tardi grazie a un memoriale del figlio maggiore, Gabriele, ampiamente ignorato dagli educatori della comunità di Brescia a cui era stato affidato. In quello scritto emerge una nuova versione dei fatti: sarebbe stata Angela, come riporta una ricostruzione de La Vita in Diretta, a spingere i due figli ad accusare ingiustamente il padre. Il tutto per un motivo di gelosie e vendette dovute alla separazione in corso. Eppure tutto questo non impedirà a De Sario di ritrovarsi in carcere per due volte, in una realtà disagiata e ostile. Nelle notti nascoste in carcere, sottolinea nell'intervista, è riuscito a rimanere in piedi solo grazie alla consapevolezza di essere innocente e alla certezza che la verità sarebbe presto emersa. Senza dimenticare il sostegno dei due figli, che lo hanno supportato con tutte le loro forze. Gabriele all'epoca era già consapevole che la madre cercasse di manipolare lui ed il fratello in ogni modo, ma non riusciva comunque a dire la verità. Non era solo una violenza psicologica, ha riferito, ma anche fisica: la donna infatti avrebbe picchiato i figli per costringerli a portare avanti le false accuse.

Le responsabilità della moglie di Saverio De Sario

Anche se i figli hanno contribuito a farlo finire in carcere, Saverio De Sario non ha mai avuto alcun risentimento nei confronti di Gabriele e Michele. Fin dalla prima incarcerazione, era sicuro che le accuse che i due ragazzini gli avevano mosso erano dovute all'influenza di una terza persona. Anzi, durante i primi anni di penitenziario De Sario ha cercato comunque di inviare dei regali ai figli, senza mai riuscirci per via del regime carcerario ristretto. Anche se i due figli hanno ritrattato tutto, la versione dell'ex moglie di De Sario è sempre stata diversa. Gabriele nel memoriale depositato agli atti e utile alla scarcerazione del padre, parla anche di come la madre Angela avrebbe abbandonato entrambi i figli. Come ha sottolineato a La Vita in Diretta, il figlio Gabriele in particolare sarebbe stato testimone dei grandi problemi che erano presenti nel matrimonio dei genitori. I due ragazzi avrebbero cercato poi di dimostrare l'innocenza del padre solo per il forte senso di colpa provato per averlo fatto incarcerare. Gabriele invece non crede che potrà mai perdonare la madre per quello che è successo, anche se sia lui che il fratello Michele hanno deciso di guardare avanti e di lasciarsi tutto alle spalle. Secondo il minore dei De Sario l'errore deve invece essere esteso anche alle autorità che non hanno indagato a fondo sulle accuse ed hanno accettato la denuncia senza alcun tipo di approfondimento.

