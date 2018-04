THE WALL/ Anticipazioni 29 aprile: padre e figlio e una coppia di 80enni

The Wall torna in onda oggi, domenica 29 aprile, in prima serata su canale 5: a sfidare il muro saranno padre e filio e una coppia di ultraottantenni.

29 aprile 2018 Stella Dibenedetto

The Wall

Terzo appuntamento con The Wall, il game show di canale 5 che, dopo aver debuttato nella prima parte della stagione televisiva con grandissimo successo, è tornato in onda con quattro appuntamenti in prima serata. Dopo la coppia formata da Barbara D’Urso e Simona Izzo, dopo Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti che hanno sfidato il muro per beneficienza, oggi, domenica 29 aprile, Gerry Scotti guida due nuove coppie di concorrenti, pronti a sfidare il gigantesco muro per portare a casa una cifra che potrebbe cambiare la loro vita. Diversamente ai primi due appuntamenti, non ci saranno personaggi famosi a sfidare il muro. Come nelle prime due puntate serali di The Wall saranno due le coppie che cercheranno di portare a casa il montepremi più alto sperando di conquistare la Dea Bendata. Con le due coppie di concorrenti comuni, gli ascolti saranno più alti? La prima puntata è stata seguita da 2.361.000 spettatori pari al 10.8% di share mentre la seconda da 2.335.000 spettatori pari al 10.7% di share. La terza avrà più successo?

THE WALL, IL REGOLAMENTO

A sfidare il muro, questa sera, saranno padre e figlio e una coppia di ultraottantenni. Il regolamento degli appuntamenti serali di The Wall è identico a quello del preserale. Due concorrenti, legati da un rapporto di parentela, sfidano il muro. Dopo la prima fase durante la quale entrambi i concorrenti giocano insieme, mettendo da parte la somma della base del loro contratto, nella seconda fase, un concorrente resta in studio con Gerry Scotti per lanciare le palle che scendono come quelle di un flipper e un altro, in una zona isolata, risponde alle domande. Al termine del gioco deve decidere se firmare il contratto e accettare la somma messa da parte durante la prima fase del programma o strapparlo rischiando di tornare a casa a mani vuote. Il programma potrà essere seguito sia su canale 5 che in streaming cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.