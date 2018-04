Uomini e Donne/ Francesco Turco sposa Antonietta? Grandi novità per la coppia dopo il Trono Over

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Francesco Turco pronto a sposare Antonietta? L'amore continua a gonfie vele per l'amatissimo cavaliere, ex del programma

29 aprile 2018 Anna Montesano

Francesco Turco, trono over

C'è un cavaliere che è rimasto nel cuore di tutti. Con lui le risate al trono Over erano assicurate ma ha poi lasciato Uomini e Donne per aver trovato l'amore della sua vita. Stiamo parlando di Francesco Turco, vero beniamino del pubblico di Uomini e Donne che dopo una lunga conoscenza con Aurora, ha trovato l'amore con Antonietta. La grande novità è che Francesco e Aurora stanno progettando di sposarsi e chissà che le nozze non possano essere celebrate in diretta a Uomini e Donne. Confessano, infatti, che è il matrimonio è il loro grande sogno, anche se "Facciamo un passo alla volta, senza forzare le cose. - ha ammesso la coppia, intervistata da Uomini e Donne Magazine - Ci sentiamo fortunati ad esserci incontrati". È proprio in questa intervista, che Francesco e Antonietta raccontano come si sono incontrati e conosciuti.

DAL PRIMO INCONTRO AL PROGETTO DELLE NOZZE

"Ci siamo conosciuti a Ceglie Massapica, in una balera: lui era amico di mio marito" racconta Antonietta. Poi, nel 2015, un lutto rende la dama vedova: "Così ci siamo persi di vista. Io mi curavo le ferite per un dolore così grande e lui riprendeva in mano la sua vita. Poi un giorno ho acceso la tv e l'ho visto tra i corteggiatori di Uomini e Donne". Il caso però vorrà che i due si incontrino qualche settimana dopo e proprio in una balera e lì la scintilla durante un ballo insieme: "In quel momento abbiamo capito che tra di noi c'era qualcosa di speciale che andava coltivato". Così la scelta di Francesco di lasciare il trono Over di Uomini e Donne per vivere il suo amore con Antonietta che presto potrebbe veder realizzato il grande passo: quello del matrimonio!

© Riproduzione Riservata.