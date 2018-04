Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro, dure accuse: "Persona falsa che gioca coi sentimenti" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro ancora al centro delle critiche: l'attacco della sua ex corteggiatrice Roberta De Grazia

29 aprile 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Dopo la ramanzina di Maria De Filippi, nel corso della puntata del trono classico della scorsa settimana, il pubblico di Uomini e Donne si aspetta un cambiamento importante da parte di Maria Catanzaro. "Sei finto" sono state le parole della conduttrice, che si è fatta portavoce del pensiero del pubblico a Casa. Chi però crede che Mariano stia soltanto prendendo in giro il pubblico e, soprattutto, le sue corteggiatrici. Così la pensa Roberta De Grazia, corteggiatrice che sembrava essere tra le sue preferite ma che Mariano, a gran sorpresa, ha eliminato proprio nel corso dell'ultima puntata andata in onda, lasciando tutti stupiti. Roberta, una volta lasciato lo studio, ha rilasciato un'intervista al portale NewsUeD, dove ha accusato il tronista di non essere sincero come sostiene.

L'ATTACCO DI ROBERTA DE GRAZIA

"Ad oggi, io ho dedotto che Mariano è una persona falsa e che gioca con i sentimenti di chi ha difronte senza pietà ed è molto bravo a recitare ed è questo il motivo per il quale ho deciso di andare via - ha dichiarato Roberta De Grazia, dopo l'addio a Uomini e Donne. Ha così aggiunto - a questo punto, non so con chi è sincero e se ha davvero intenzioni serie con qualcuna. Problemi suoi perchè davvero non ha capito che è lì per lui e chi è li solo per visibilità, ma nonostante mi abbia fatto male il suo atteggiamento nei miei confronti, io gli auguro il meglio". Roberta è convinta, quindi, che Mariano sia a Uomini e Donne solo per visibilità e, come lei, anche gran parte del pubblico a casa. Le cose cambieranno nelle prossime puntate? Per dimostrarlo ha poco tempo visto che, ormai, il trono è agli sgoccioli...

