AL BANO E ROMINA POWER / Il ritorno di fiamma è davvero possibile? La foto della figlia riaccende le speranze

Il ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina Power è ancora possibile? Una foto pubblicata dalla figlia Romina Jr riaccende le speranze dei fan della coppia.

03 aprile 2018 Redazione

Al Bano e Romina Power

Il ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina Power è ancora possibile? La speranza non è mai venuta meno tra gli storici fan della coppia che negli ultimi mesi hanno rivisto i due cantanti uniti come non accadeva da tempo: la tournee effettuata in diverse città europee ha confermato come l'affetto non sia mai venuto meno e la crisi tra Carrisi e Loredana Lecciso ha aggiunto ulteriori possibilità a quella che sarebbe una relazione a dir poco clamorosa, considerando i trascorsi della coppia. Nelle varie interviste rilasciate dal coach di The Voice Italia 2018, tale possibilità è sempre stata negata eppure un immagine scattata dalla figlia Romina Junior ha fatto capire che è meglio non dare nulla per scontato. La figlia di Al Bano e Romina Power ha infatti pubblicato nel suo profilo Instagram una simpatica foto delle valigie della madre, giunta in Italia per stare con la famiglia in occasione delle vacanze pasquali. Nulla di strano e compromettente almeno fino a qui, anche se non va sottovalutato un piccolo particolare: la cantante non ha scelto un luogo qualsiasi per il ritorno in Italia, ma si è recata in Puglia a Cellino San Marco, il paese in cui risiede il suo ex marito.

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme?

Romina Power è tornata in Italia per trascorrere alcuni giorni insieme alla sua famiglia in Puglia, nella stessa località in cui risiede anche Al Bano. Una scelta che ha fatto nascere la speranza di un ritorno di fiamma tra i fan della coppia, soprattutto perché la figlia della coppia ha voluto sottolineare questo viaggio, pubblicando una foto sul web. Romina Senior, che solitamente è sempre molto attiva nel suo profilo Instagram, ha invece evitato qualsiasi altra immagine, limitandosi ai tradizionali auguri di Pasqua per i suoi followers. E mentre gli appassionati di musica e di spettacolo si interrogano su una delle coppie più amate di sempre, Loredana Lecciso conferma di non essere parte del gruppo: la sua presenza a Cellino San Marco risale a qualche giorno fa mentre gli ultimi post la vedono al fianco della sorella, per quello che definisce un nuovo progetto lavorativo.

© Riproduzione Riservata.