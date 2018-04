AMAURYS PEREZ/ La "rissa" con Franco Terlizzi e la punizione come Peor (L’Isola dei famosi 2018)

L'Isola dei Famosi 2018 non sorride appieno ad Amaurys Perez, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con Franco Terlizzi

Amaurys Perez

Amaurys Perez è riuscito a chiarire tutto con Francesca Cipriani. I due concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 erano entrati infatti in contrasto durante l'ultima diretta, per via di alcune parole fuori luogo pronunciate dalla showgirl. L'ex atleta non aveva gradito sentirla parlare dei suoi figli in un contesto del tutto diverso, travisando il suo reale intento. Anche per questo e per via di una pentola pulita male aveva deciso di tagliare i ponti con la concorrente, chiudendosi in un silenzio rabbioso. Durante gli ultimi giorni però i due hanno avuto modo di chiarirsi. Francesca ha manifestato un forte dispiacere per quanto avvenuto in puntata e Amaurys ha deciso di scusarsi per i toni usati nei suoi confronti. Una situazione che si era verificata già all'inizio del reality e che forse ha alimentato le tensioni fra loro. Il tutto si è concluso alla fine con un sorriso e un abbraccio: pace fatta!

AMAURYS PEREZ, LO SCONTRO CON FRANCO TERLIZZI

L'Isola dei Famosi 2018 non sorride appieno ad Amaurys Perez, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con Franco Terlizzi. Tutto è nato da alcune parole dette dall'ex pugile a Jonathan Kashanian, durante uno scontro fra i due. Amaurys ha sentito tutto e non ha gradito le menzogne che avrebbe detto l'ex pugile, chiedendogli immediatamente di ritirare tutto. Franco avrebbe diretto delle parole poco gentili nei confronti di Elena Morali e Rosa Perrotta, imputando poi tutto ad Amaurys, da cui le avrebbe sentite. I due sono finiti per minacciarsi apertamente e sono stati diversi i momenti in cui i fan hanno temuto che si arrivasse persino alle mani. A nulla è servito il tentativo dei presenti di calmare le acque: la tensione era fin troppo alta per poter sperare di spegnere un focolaio simile.

LA PUNIZIONE COME PEOR

L'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ha creato una frattura importante fra Amaurys Perez e alcuni concorrenti. L'ex atleta ha avuto modo di chiarire la situazione anche con Bianca Atzei, parlando di quanto avvenuto in puntata. La cantante infatti è stata accusata dal gruppo degli ex concorrenti di non prendere mai posizione certa per le sue nomination, che giustifica ogni volta mettendo le mani avanti e sottolineando di agire solo in visione del gioco e non per motivi personali. La notte trascorsa a gestire il fuoco ha permesso ad Amaurys di dire la propria impressione a Bianca, impegnata in uno sfogo. Intanto, Perez ha ricevuto informazioni riguardo alle punizioni che lo attendono in quanto Peor della settimana. Niente turno del fuoco e gestioni impossibili delle routine quotidiane. Dovrà vivere in solitudine per tre notti e stare lontano dal gruppo fino all'alba, mentre Francesca Cipriani si occuperà di fare da spola fra le due location per portargli il cibo per cena e pranzo.

