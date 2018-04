ALESSIA MANCINI/ Nuovo scontro con Rosa Perrotta: "Non è cambiata di una virgola" (Isola dei famosi 2018)

Alessia Mancini all'Isola dei famosi si scontra ancora con Rosa Perrotta, a causa di una presunta ingiustizia nella divisione delle porzioni di cibo. Ecco le sue parole.

03 aprile 2018 - agg. 03 aprile 2018, 9.19 Morgan K. Barraco

Alessia Mancini

Nuovo scontro tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta davanti alle telecamere de L'Isola dei famosi 2018. Che le due naufraghe non siano mai andate d'accordo è fatto noto fin dalle battute iniziali del programma, ma nelle ultime ore il dibattito tra loro è ripreso a causa di una probabile ingiustizia commessa dall'ex tronista. Secondo la Mancini, infatti, Rosa (insieme a Francesca Cipriani) non sarebbe stata giusta nel dividere la merenda a base di cocco: "Si sono tenute da parte le porzioni più grandi e qualsiasi cosa faccia Rosa è sbilanciata a proprio favore. L'ennesima volta che vedo la stessa scena, mi viene il vomito. Sempre lei, non è cambiata di una virgola". Un confronto al quale la Perrotta ha cercato di porre fine con una richiesta la proposta di dividere le porzioni dalla persona che cucina: "Rilassati, mancano ormai pochi giorni alla fine (...) Mi sento mortificata, come se ci fidassimo solo di alcuni e di altri no". Eppure, ancora una volta Alessia Mancini non è sembrata disposta a lasciare correre: "Una polemica sterile, spesso si è fatto una volta uno, una volta l'altro". [Agg. di Dorigo Annalisa]

UN'AMICIZIA STABILE

Alessia Mancini riuscirà a vivere l'ultima settimana all'Isola dei Famosi 2018 in modo pacifico? Sembra proprio di sì, visto che allo stato attuale delle cose sono gli altri Naufraghi a vivere pesanti scontri. Alessia intanto ha avuto la possibilità di sfruttare il titolo di Mejor per portare Nino Formicola a Isla Bonita, dove il comico non era mai stato fin dall'inizio del programma. I due hanno avuto modo di parlare a lungo di quanto accaduto nell'ultima puntata, soprattutto riguardo alle accuse di qualcuno che vedrebbe il comico fin troppo sotto il controllo della Mancini. Accuse a cui ancora una volta l'ex velina ha risposto con un sorriso, convinta che si tratti solo di accuse senza alcun fondamento. Nel frattempo, Alessia ha rivelato a Gaspare di sentire una forte nostalgia dei figli e di non vedere l'ora di concludere questa esperienza nel reality per poterli riabbracciare di nuovo. Il comico di contro è sicuro che i bambini dell'ex velina siano molto orgogliosi di avere una madre come lei, tenace e orgogliosa, forte di fronte ad ogni tipo di avversità.

ALESSIA MANCINI, IL RAPPORTO CON NINO FORMICOLA

Tempo di bilancio per Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018, che grazie alla giornata trascorsa con Nino Formicola a Isla Bonita ha potuto parlare di quanto avvenuto nel corso dell'ultima puntata. L'ex velina è stata attaccata ancora una volta da diversi Naufraghi, fra cui Elena Morali e Rosa Perrotta. Nulla di nuovo se si considera che le tre concorrenti non sono riuscite ad entrare in sintonia fin dall'inizio del reality. Alessia di contro ha deciso di votare Gaspare forse per evitare di avere uno scontro aperto anche nell'ultima settimana del programma. Anche se il comico è uno dei suoi amici più stretti sull’isola, sapeva che non avrebbe reagito con risentimento. Anche per questo ha deciso di portarlo con sé in un'esperienza esclusiva, facendo un bilancio di quanto li attende prima della finale. Per Gaspare sarebbe stato meglio che Elena e Rosa non fossero rientrare nel gruppo, mentre Alessia ha accolto tutto con indifferenza. I suoi pensieri si sono diretti subito verso il riso in più che potranno ricevere grazie alle due bocche da sfamare.

STUPITA PER IL COMPORTAMENTO DI ELENA E ROSA PERROTTA

Alessia Mancini ha intenzione di trascorrere in fretta gli ultimi giorni all'Isola dei Famosi 2018, in attesa di poter ritornare dalla famiglia. La presenza di Rosa Perrotta e Elena Morali non la infastidisce affatto: per lei è un argomento chiuso ormai da tempo. Per questo la loro presenza alla Palapa non la scuote più di tanto, anche perché ha già intuito da tempo di non avere alcun punto in comunque con le due ragazze. Alessia però è rimasta stupita dalla cattiveria di Elena, che nell'ultima diretta si è scagliata in modo acceso verso Gaspare e ha dato sfogo a tanti pensieri che ha condiviso con Rosa in precedenza. Sono volate parole pesanti e anche se questo tipo di atteggiamento non ha stupito più di tanto né il comico, né l'ex velina, Alessia ha dimostrato di essere rimasta comunque sorpresa. Non credeva infatti che nascondesse un veleno simile, come ha sottolineato a Nino Formicola durante la giornata a Isla Bonita.

