Alessia Marcuzzi/ Bocciata dal pubblico? C'è chi la considera "poco trasparente"... (Isola dei famosi 2018)

Alessia Marcuzzi è ormai entrata nel vortice delle polemiche per via del canna-gate. Criticata da Eva Henger, ma anche dal pubblico intervistato da Striscia la Notizia

ALESSIA MARCUZZI, GLI ATTACCHI DI EVA HENGER

Alessia Marcuzzi è ormai entrata nel vortice delle polemiche di un'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Si parla ancora di Eva Henger e della lite avvenuta poche settimane fa durante una diretta del reality. L'ex Naufraga ha voluto ribadire che nessuno le può imporre di chiudere il discorso sul canna-gate, dato che sarà lei a decidere come e quando i giochi dovranno concludersi. E sulla Marcuzzi ha sottolineato, come riporta Il Gazzettino, come sarebbe colpevole di non aver cercato abbastanza la verità. La conduttrice ai suoi occhi è poco informata su quanto avvenuto, in primis su chi avrebbe fumato marijuana con Francesco Monte. Per questo ha invitato la conduttrice a cercare fra le prove, che esistono ed emergeranno a suo dire quanto prima. "Tanto vale esporsi", ha concluso la Henger, sottolineando come vorrebbe che la Marcuzzi prendesse una posizione più decisa proprio in qualità del ruolo che ricopre nel reality.

ALESSIA MARCUZZI, LE CRITICHE DEL PUBBLICO

Alessia Marcuzzi è al centro delle polemiche di tanti fan dell'Isola dei Famosi 2018, che sui social hanno manifestato da tempo un forte dissenso. E non solo, perché Striscia la Notizia si è resa protagonista di un'intervista alla popolazione per tastare il polso con i commenti a caldo: anche in questo caso a farne le spese è stata la conduttrice. Diverse persone intervistate dal Tg satirico hanno infatti giudicato la Marcuzzi poco trasparente, per non parlare di tanti insulti ricevuti. Fra chi non ne vuole sapere nulla, tacciando il programma di trash al limite della decenza, e chi invece crede che la situazione della timoniera sia addirittura patetica. Il tutto dovuto sempre al canna-gate, che secondo alcuni sarebbe stato addirittura costruito dalla produzione e dalla Marcuzzi. Televoto, gioco e polemiche: alcuni fan si divertono proprio per questo, mentre altri non sopportano l'idea che la conduttrice potrebbe aver preso in giro i telespettatori. Per alcuni tra l'altro è evidente come le accuse sollevate da Eva Henger contro Francesco Monte abbiano causato alla conduttrice una caduta di stile importante ed una perdita del gradimento da parte del pubblico.

