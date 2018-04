Amici 17/ Anticipazioni 3 aprile: tutti nelle casette, e adesso? Prove tecniche di convivenza

Amici 17 torna in onda oggi, 3 aprile, con un'altra occhiata alla casetta dei bianchi. Intanto la polemica sul divario tra le due squadre non si placa, cosa succederà nel primo serale?

Amici 17 è finalmente entrato nel vivo e oggi vedremo i bianchi e i blu alle prese con le loro prime prove tecniche di convivenza. Sarà Real Time a mandare in onda quella che sarà la vita in casetta dei ragazzi mentre le cose "tecniche" relative al serale saranno in onda nel daytime di Canale 5 confermato anche in queste prossime settimane. In particolare, proprio sulla pagina Twitter di Real Time, è possibile vedere quello che sta succedendo in casa e, in particolare, tra i bianchi rimasti "orfani" dei loro amici/fidanzati finiti nella casetta dei blu. In particolare, in un video (che potete vedere cliccando qui) Einar sta cantando mentre Emma Muscat lo accompagna al piano e Luca balla. Sembra che i tre abbiano già trovato il loro equilibrio e le cose non cambieranno, almeno fino a che non ci saranno i primi eliminati del programma che conosceremo già nella serata del 7 aprile prossimo. Cosa starà succedendo, invece, nella casetta dei blu?

GROSSO DIVARIO TRA BLU E BIANCHI?

Sin dalla formazione delle squadre, tutti hanno notato quello che sembra essere uno squilibrio forte proprio in pendenza verso la squadra dei blu che vede insieme i preferiti dal pubblico ovvero Biondo, Carmen ed Einar. Al momento sembra che non ci sarà un cambiamento in questo senso e che le squadre saranno così, almeno in occasione del primo serale. Solo il risultato delle prime sfide a squadre potrebbe confermare ed evidenziare il divario soprattutto per via del televoto che sarà parte integrante delle scelte al serale visto che il programma andrà in onda rigorosamente in diretta su richiesta dello stesso neo direttore artistico, Luca Tommassini. Cosa succederà a quel punto?

