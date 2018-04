Angelina Jolie e Brad Pitt, il divorzio è ufficiale/ Affido condiviso dei figli: visite quotidiane

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno divorziato ufficialmente: la coppia ha trovato l'accordo con l'affidamento condiviso dei figli. L'attore potrà vederli quotidianamente.

03 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Brad Pitt e Angelina Jolie

Brad Pitt e Angelina Jolie sono vicini al divorzio ufficiale. A due anni dal clamoroso addio, i due attori avrebbero trovato un accordo per chiudere definitivamente il loro matrimonio. Per la firma del divorzio mancherebbero solo alcuni dettagli, ma stando a quello che riferiscono i media americani, Brad Pitt e Angelina Jolie avrebbero deciso di mettere da parte tutte le loro divergenze e pensare unicamente al bene dei figli. Il nodo principale da sciogliere era quello dell’affidamento dei figli Maddox 16 anni, Pax 14 anni, Zahara 13 anni, Shiloh, 11 anni e le gemelle di 9 anni, Vivienne e Knox di cui, subito dopo la separazione, Angelina Jolie aveva chiesto l’affidamento esclusivo scontrandosi con la voglia dell’attore di continuare non solo a vedere, ma anche ad avere un rapporto quotidiano con i figli. Dopo una lunga battaglia, sembra che le due star di Hollywood abbiano finalmente trovato un accordo decidendo per l’affidamento condiviso dei sei figli.

BRAD PITT E ANGELINA JOLIE, DIVORZIO UFFICIALE

Nelle prossime settimane, il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie dovrebbe diventare ufficiale. In base a quanto raccontano i media di gossip americani, l’attore potrà vedere quotidianamente i sei figli che, tuttavia, vivranno con Angelina Jolie. A mettere fine alle battaglie legali sarebbe stata la volontà di entrambi di continuare a garantire ai figli l’unità della famiglia e la serenità che hanno sempre avuto. Anche dopo il divorzio, dunque, Brap Pitt potrà continuare a fare il padre. Le firme sulle carte del divorzio metteranno fine alla storia d’amore tra le due star americane che, per anni, ha fatto sognare il pubblico. Entrambi, dunque, dopo il divorzio, saranno liberi di rifarsi una vita. Al momento, sembra che la Jolie stia frequentando l’attore Garrett Hedlund mentre per Brad Pitt, i fans continuano a sognare il ritorno di fiamma con l’ex Jennifer Aniston, tornata di recente single dopo la fine del matrimonio con Justin Theroux.

