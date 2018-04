BEAUTIFUL / Forrester Creations vs Spectra Fashions: la sfilata ha inizio (Anticipazioni 3 aprile)

Anticipazioni Beautiful, puntata 3 aprile: Forrester, Spencer e Spectra approdano a Montecarlo dove si preparano per l'attesissima sfilata della linea di costumi.

03 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Dopo la lunga pausa del weekend pasquale, la programmazione di Beautiful torna oggi regolarmente, come sempre a partire dalle ore 13:40. Abbiamo lasciato il clan Forrester, Spectra e Spencer in viaggio verso Montecarlo, dove avrà luogo il summit della Spencer Pubblications. In tale circostanza, la Forrester Creations e la Spectra Fashions presenteranno la loro linea di costumi e si sfideranno con l'obiettivo di raccogliere fondi per i bambini bisognosi. L'entusiasmo sarà molto alto tra i presenti, anche se non mancheranno i problemi. Lo stato d'animo di Thomas continuierà infatti ad essere particolarmente strano agli occhi di Sally. Il giovane stilista, infatti, sarà molto preoccupato per la notizia che gli ha dato Bill in merito alle condizioni di salute di Caroline: una dichiarazione che dovrebbe spingerlo a prendersi cura dell'ex amante, lasciando Sally, la donna che ama. Quale sarà la sua decisione?

Beautiful: la sfilata ha inizio

Nell'episodio odierno di Beautiful, i protagonisti della trasferta a Montecarlo arriveranno in hotel dove si prepareranno alla sfilata. L'obiettivo sarà chiaro: dimostrare il proprio talento, ma allo stesso tempo cercare di attirare l'interesse dell'opinione pubblica per raccogliere maggior denaro possibile. Anche se ha deciso di partecipare all'evento, Bill Spencer apparirà poco interessato alla raccolta fondi e arriverà persino a presentare dei dollari con la sua immagine per evidenziare il proprio potere. Non tutti sono partiti per Montecarlo e a Los Angeles continuerà a tenere banco la preoccupazione per la decisione di Eric di andarsene da casa. Il patriarca si troverà ancora in hotel, a pochi passi dalla stanza di Sheila, mentre Ridge rifiuterà di informare Quinn dell'indirizzo in cui si è nascosto. La donna sarà ancora in gran pena, convinta che il marito meriti una spiegazione...

