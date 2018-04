BIANCA ATZEI/ Il mistero sul suo peso e le accuse degli altri Naufraghi (L’Isola dei famosi 2018)

Bianca Atzei deve fare i conti con le ultime accuse all'Isola dei Famosi 2018 ricevute dagli altri concorrenti. Inoltre, sembra l'unica ad avero preso peso

Bianca Atzei deve fare i conti con le ultime accuse all'Isola dei Famosi 2018, soprattutto dopo quanto avvenuto nella diretta della scorsa settimana. Secondo Nadia Rinaldi e Paola Di Benedetto, la cantante sceglierebbe infatti di non esporsi mai nei dare la propria nomination, convinta di non poter dare altro che giustificazioni banali. Per questo sottolinea sempre di non essere mossa da un astio personale, ma la sua motivazione non convince del tutto gli ex concorrenti. Una posizione assunta anche da Rosa Perrotta, che ha deciso di parlare apertamente con l'artista. Ai suoi occhi infatti Bianca rimane ancora nel limbo: non è convinta della sua sincerità ma preferisce non esporsi nemmeno in modo contrario. Per Bianca invece è ovvio che in una situazione simile, dove le tensioni nascono anche per un chicco di riso, non si possa agire in modo diverso. Durante una delle ultime notti, Bianca ha parlato del suo stato d'animo con Amaurys Perez, dimostrando di essere rimasta colpita dalle accuse che le sono state lanciate.

BIANCA ATZEI, IL MISTERO SUL SUO PESO

L'Isola dei Famosi 2018 sembra non aver permesso a Bianca Atzei di perdere peso come è accaduto agli altri concorrenti. Tutti i protagonisti di quest'edizione mostrano infatti un forte dimagrimento rispetto al loro arrivo alle Honduras, mentre la cantante sfoggia ancora il suo fisico iniziale ed è persino ingrassata di un kg. In queste ultime ore la notizia ha fatto il giro delle pagine di gossip, ribattezzata come 'il caso Atzei', per via del mistero che ruota attorno alla vicenda. Com'è possibile che sia l'unica Naufraga ad essere ingrassata? Secondo le ultime stime, Francesca Cipriani avrebbe perso per esempio circa dieci kg, Franco Terlizzi qualcosa di più e Rosa Perrotta sugli 8 kg, come sottolinea Today. Bianca invece sta andando in direzione opposta ed ha messo su peso, arrivando a 42 kg contro i 41 iniziali. Secondo le dichiarazioni precedenti della Atzei, prima della sua partenza per le Honduras, si sarebbe persino sottoposta a un programma alimentare severo per poter affrontare al meglio il reality.

LE CHANCE DI VITTORIA

Bianca Atzei ha adottato una strategia vincente all'Isola dei Famosi 2018? A parlare della finta ingenuità della cantante è stato Filippo Nardi durante una puntata di Mattino Cinque, in cui ha parlato a lungo di come la Atzei abbia messo in atto un programma preciso per potersi assicurare la vittoria finale. Molti credono infatti che l'artista sia succube delle decisioni di Alessia Mancini, che gestirebbe ogni dettaglio del reality. Per il Conte invece Bianca sarebbe addirittura più stratega di quanto lo siano altri concorrenti, per via del suo modo di affascinare le persone, per poi usarle a proprio vantaggio. Filippo infatti si era avvicinato molto alla Atzei proprio per il suo modo di fare, tanto che si era parlato persino di un flirt in corso fra i due, poi scemato in un nulla di fatto. Il Conte ha sottolineato che non c'è stato nessun bacio fra loro e ceh la sua arrabbiatura nei confronti della concorrente sia dovuta proprio al tradimento vissuto: le sue lusinghe lo avrebbero fatto cadere in una trappola già programmata a priori.

