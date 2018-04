BRAVEHEART-CUORE IMPAVIDO/ Su Canale Nove il film con Mel Gibson (oggi, 3 aprile 2018)

Braveheart - Cuore impavido, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Mel Gibson che ha diretto anche la regia, Brendan Gleeson e James Cosmo.

03 aprile 2018 Cinzia Costa

il film storico in prima serata su Canale Nove

NEL CAST MEL GIBSON

Braveheart - Cuore impavido, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 3 aprile 2018 alle ore 21,10. Una bella pellicola storica ed epica realizzata nel 1995 negli Stati Uniti d'America che è stata interpretata e, diretto da Mel Gibson si basa su un soggetto scritto da Randall Wallace, soggetto ascrivibile al genere epico con connotazioni drammatiche ed epiche. Oltre a Gibson, è ottima l'interpretazione di Brendan Gleeson per quello che può essere definito un vero e proprio colossal. Film girato integralmente in Irlanda che ebbe una spesa altissima. Il film che è già stato visionato parecchie volte dai telespettatori italiani, viene nuovamente mandato in onda questa sera su Canale Nove. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BRAVEHEART - CUORE IMPAVIDO, LA TRAMA DEL FILM STORICO

Il film racconta della battaglia fatta da alcuni nobili scozzesi per affrancarsi dalla tirannide del re di Inghilterra. La trama parte dopo la morte del re di Scozia e dal successivo eccidio dei nobili locali da parte del regnante di Britannia. Subito dopo la strage, Malcolm Wallece un nobile scozzese che è riuscito ad evitare la morte, si reca nel luogo dell'eccidio, ad accompagnarlo ci sono i figli John e William. Qui Malcolm viene a sua volta ucciso dalle forze inglesi, William per questo decide di dedicare la sua vita alla lotta contro i soldati di sua maestà. Negli anni successivi William combatte una guerriglia senza pietà cercando di guadagnarsi la libertà per il suo popolo, i suoi combattimenti entreranno nell'immaginario collettivo scozzese e saranno fuoco sulla voglia di vivere liberi degli autoctoni. Una volta catturato William sopravvive alle torture inflitte dei soldati inglesi non rivelando i propri complici, egli muore da eroe in una Londra i cui abitanti credono di aver sottomesso per sempre gli indomiti scozzesi. Durante l'esposizione del corpo di Williams, esposizione che doveva servire da monito per coloro che volevano ribellarsi, il figlio del prode guerriero raccoglie la spada del padre e al grido "vi siete battuti per Wallace ora battetevi per me", inizia una rivolta verso gli inglesi, rivolta che questa volta porterà con sé la libertà tanto agognata.

