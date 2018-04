Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: relax prima di tornare in pista

Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si rilassano prima di tornare in pista per una nuova esibizione e nuove polemiche con Ivan Zazzaroni.

03 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle 2018 - Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci

Con un giorno di ritardo rispetto al solito a causa delle festività pasquali, Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci sono pronti a cominciare la preparazione della nuova esibizione. Sabato 7 aprile, la coppia più discussa di Ballando con le stelle 2018, scenderà nuovamente in pista per tentare di conquistare i favori della giuria, in primis di Ivan Zazzaroni che continua a non voler giudicare le loro esibizioni. Anche nell’ultima puntata, infatti, si è espresso contro Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci. “Questo non è un ballo di coppia”, ha detto il giurato alzando nuovamente la paletta dello zero. Per dimenticare le polemiche che lo hanno travolto sin da quando è stato annunciato che avrebbe ballato con un uomo, Giovanni Ciacci ha cercato di rilassarsi durante la pausa. A Spoleto, ha messo da parte le prove, le critiche e tutte le discussioni avute in queste settimane con Zazzaroni rilassandosi totalmente in vista di un’altra, impegnativa settimana. Quella di sabato prossimo, infatti, sarà la quinta puntata di Ballando con le stelle 2018 e per le coppie, il livello di difficoltà si alza sempre di più. Avendo uno dei migliori ballerini del programma, però, Ciacci si augura di poter arrivare fino in fondo.

BALLANDO CON LE STELLE 2018, PASQUETTA INSIEME PER I PROFESSIONISTI

Molti ballerini professionisti di Ballando con le stelle 2018 hanno deciso di trascorrere la Pasquetta insieme prima di ricominciare gli allenamenti in vista della prossima puntata del programma di Raiuno. Stefano Oradei, partner di Gessica Notaro e Sara Di Vaira, partner di ballo di Massimiliano Morra, infatti, su Instagram, hanno pubblicato una serie di storie con cui hanno svelato come hanno trascorso la Pasquetta: i ballerini di Ballando si sono rilassati e divertiti tutti insieme ospiti di Samanta Togni e Christian Panucci. All’interno del programma di Milly Carlucci, dunque, nascono delle belle e solide amicizie. Da una partita di calcio ad un bagno rilassante, i professionisti si sono rigenerati ed oggi sono pronti per tornare ad insegnare ai propri concorrenti le nuove esibizioni. La gara, infatti, è entrata nel vivo e non c’è più tempo da perdere. L’obiettivo di tutti è riuscire ad arrivare in finale senza passare per il ripescaggio.

© Riproduzione Riservata.