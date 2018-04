CARLOTTA MANTOVAN E LA MOGLIE DI CARLO CONTI/ Francesca Vaccaro dopo la morte di Frizzi: "Penso solo a te"

Carlotta Mantovan e la moglie di Carlo Conti: Francesca Vaccaro ha inviato una dedica speciale alla compagna di Fabrizio Frizzi, "non faccio che pensare a te..."

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi (foto da Lapresse)

La morte di Fabrizio Frizzi ha lasciato un grande vuoto nella televisione italiana, ma soprattutto nella famiglia del presentatore scomparso una settimana fa. La moglie, Carlotta Mantovan, ha fornito ai funerali tenutisi nella chiesa degli Artisti di Roma, a Piazza del Popolo, un grandissimo esempio di dignità. Proprio lei, la donna che avrebbe avuto maggiori motivazioni per scoppiare in lacrime, ha fatto ciò che non è riuscito ai tanti colleghi del marito: riuscire a trattenere le lacrime. Forse pensando pure a Stella, la figlia della coppia che un giorno rivedrà quelle immagini e non potrà che apprezzare l'atteggiamento di una donna provata dentro ma dignitosa fuori. E nei confronti di Carlotta Mantovan in questi giorni non stanno mancando le manifestazioni di solidarietà e cordoglio, provenienti sia dal mondo dello spettacolo che dalla gente comune. Uno dei messaggi più commoventi le è stato indirizzato da Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti.

LA DEDICA DI FRANCESCA VACCARO

Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, ha reso pubblica la sua dedica nei confronti di Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, realizzando un post sul suo profilo Instagram. A margine di una foto con un grande cuore rosso, la Vaccaro ha scritto:"In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna....Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio....conforto di tutti noi. Carlotta ti voglio bene". Parole molto significative quella della Vaccaro, che lascia intendere come in questo momento molto difficile la moglie di Fabrizio Frizzi si stia affidando tantissimo alla fede. Non è un mistero che la coppia fosse molto religiosa, come dimostra il fatto che la figlia Stella frequenta l'istituto religioso "Giuseppe Calasanzio", scuola di Roma Nord, frequentato dallo stesso Fabrizio molti anni prima.

