CHIARA FERRAGNI, FEDEZ E LEONE / Il piccolo è già un influencer sul web: la sua è pubblicità occulta?

Leone Lucia, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, è già una star sui social network con milioni di followers: la sua può essere considerata pubblicità occulta?

03 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Chiara Ferragni

Ha solo 15 giorni di vita ma il piccolo Leone Lucia Ferragni è già una celebrità del web: mamma Chiara Ferragni e papà Fedez pubblicano costantemente foto del nuovo arrivato, mostrandolo nella sua quotidianità, durante qualche breve passeggiata o dopo la poppata. E non mancano vestiti bellissimi, e ovviamente griffati, indossati dal baby influencer che può vantare di diverse fanpages a lui dedicate, oltre che di migliaia di likes e commenti dei followers dei suoi famosi genitori. E in questo polverone mediatico, che di certo non sorprende considerando che la Ferragni e Fedez insieme possono contare su ben 18 milioni di fans su Instagram, qualcuno ha espresso qualche sospetto sulle vere intenzioni della coppia più chiacchierata del momento: non è che Fedez e la sua compagna stanno pubblicando le foto del loro Leone a scopo di lucro? La loro può essere considerata pubblicità occulta?

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: DUBBI SULLE FOTO DI LEONE

La presenza costante di Leone nei profili Instagram di Fedez e Chiara Ferragni ha fatto storcere il naso ai più scettici. Il piccolo sfoggia, infatti, costosi completini di brand specializzati nella moda per la prima infanzia ricevuti in dono dai suoi genitori nei giorni successivi alla sua nascita. Considerando che la Ferragni è una stilista e fashion blogger tra le più influenti negli Stati Uniti, non c'è affatto da stupirsi e sembra che non ci sia nessuna pubblicità occulta dietro le foto da lei postate. Chi conosce la coppia, infatti, si dice certo che Fedez e Chiara non userebbero mai il loro bambino per un vantaggio economico. I tanti abiti mostrati sul web sono solo indice di soddisfazione per una coppia all'apice della felicità. La conferma è arrivata anche da Belen Frau, amministratrice di Ikea in Italia, che ha chiarito la scelta del calzino indossato da Fedez in una foto in cui appare con Leone: "Giuro che è stata un'iniziativa sua, noi non vendiamo le calze... Ma gli abbiamo risposto che invece possiamo dargli una mano con la culla!"

