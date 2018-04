Camila Morrone/ Chi è la nuova fidanzata di Leonardo Di Caprio: modella e figliastra di Al Pacino

Camila Morrone e Leonardo Di Caprio sono stati paparazzati a Hollywood nel corso di una romantica passeggiata. 20 anni lei, 43 lui, la differenza di età non sembra intimorirli...

03 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Camila Morrone (Instagram)

Non sembrerebbe esserci alcun dubbio: Leonardo Di Caprio, stella di "Titanic", "The Aviator" e premio Oscar per "The Revenant", ha al suo fianco una nuova fiamma. Lei è la modella di origini argentine Camila Morrone, figlia di due attori, Maximo Morrone e Lucila Solá, e figliastra di Al Pacino. Classe 1997, Camila ha solo 20 anni, ma la differenza d'età con il premio Oscar, che di anni ne ha 43, non sembra intimorirla affatto: i due sono stati infatti paparazzati dai fotografi del Daily Mail qualche giorno fa nel corso di una romantica passeggiata a Hollywood, durante la quale i flash hanno pizzicato la modella argentina mentre, nel tentativo di dare un bacio al suo amato, posava le sue labbra sulla sua spalla sinistra. I due, che avevano appena terminato la colazione, sono usciti in incognito per recarsi al ristorante che li attendeva per pranzo, ma il loro abbigliamento casual non è bastato a distrarre i tanti fotografi in attesa del loro passaggio.

MODELLA E ATTRICE CON OLTRE UN MILIONE DI FOLLOWER

Secondo i rumors che giungono dagli Stati Uniti, Leonardo Di Caprio, che ha sempre tenuto la sua vita privata ben lontana dai riflettori, sarebbe legato a Camila Morrone dal dicembre dello scorso anno, quando entrambi avrebbero trascorso la festività per il Capodanno ad Aspen, a casa dell'attore Tobey Maguire. Dopo alcuni mesi di riserbo, la decisione nelle ultime settimane di uscire allo scoperto, forse con l'intenzione di ufficializzare una volta per tutte la loro già chiacchieratissima liaison. Ma chi è Camilla Morrone? Figliastra di al Pacino, dopo aver firmato con IMG ha sfilato per Moschino e Victoria's Secret, ma vanta anche alcuni ruoli da attrice nei film "My Own Private River" del 2012 e "Bukowski" del 2013. Nei prossimi mesi, così come si legge su Elle, è attesa al cinema con la pellicola "Never Goin’ Back" di Augustine Frizzel, mentre sul suo profilo social ufficiale vanta già oltre un milione di follower.

© Riproduzione Riservata.