Channing Tatum e Jenna Dewan annunciano l'addio/ "Sentiamo di voler percorrere cammini diversi"

Channing Tatum e Jenna Dewan annunciano la fine del matrimonio dopo nove anni e una figlia: il divo di Magin Mike lo comunica ai fans con un post su Twitter.

03 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Channing Tatum e Jenna Dewanwa

Channing Tatum e Jenna Dewan annunciano la fine del loro matrimonio. Dopo nove anni di vita coniugale e una figlia, Every Elizabeth Maiselle Tatum, i due attori si sono detti addio. L’amore tra i due era scattata sul set di Step Up, nel 2006. Dopo tre anni di fidanzamento, la coppia si era sposata l’11 luglio del 2009. Insieme, la star di Magic Mike e l’attrice e ballerina formavano una delle coppie più solide del dorato mondo di Hollywood. Oggi, però, è arrivato l’annuncio della separazione. Ad annunciarlo è un comunicato pubblicato sui rispettivi profili social dei due attori. Channing Tatum e Jenna Dewan hanno scelto di comunicare l’addio con le stesse parole e, soprattutto, parlando direttamente ai fans. La scelta di separarsi non è dovuta a terze persone o alla mancanza d’amore tra i due, ma semplicemente al desiderio di percorrere, dopo dodici anni di vita insieme, strade differenti. I rumors su una presunta crisi tra i due erano scoppiati lo scorso febbraio quando Jenna Dewan si era presentata da sola al party post-Oscar di Vanity Fair rivelando di aver lasciato il marito a fare il papà. Oggi, però, arriva l’annuncio della fine di una delle coppie più bella.

CHANNING TATUM E JENNA DEWAN, L’ANNUNCIO DELLA SEPARAZIONE

Senza giri di parole e senza coinvolgere la stampa, Channing Tatum e Jenna Dewan hanno rivelato ai fans di essersi lasciati. Una decisione che spezza i cuori di milioni di ammiratori nel mondo che, sin dall’uscita del film Step Up, aveva fatto il tifo per loro. “Abbiamo scelto amorevolmente di separarci come coppia. Ci siamo profondamente innamorati tanti anni fa e abbiamo fatto un viaggio magico insieme. Non è cambiato nulla per ciò che riguarda l’amore che proviamo l’uno verso l’altra, ma sentiamo di stare percorrendo cammini diversi. Non ci sono segreti nè eventi salaci alla radice della nostra decisione, ma solo due migliori amici che hanno realizzato che è arrivato il tempo di prendersi un po’ di spazio e aiutarsi a vicenda per vivere una vita più gioiosa e possibilmente appagante. Saremo sempre una famiglia e degli amorevoli genitori per Every”, annuncia l’ormai ex coppia. Dopo il divorzio di Angelina Jolie e Brad Pitt, dunque, un’altra coppia di Hollywood si è detta addio.

© Riproduzione Riservata.