Craig Warwick/ Arriva l’incontro-scontro con Franco Terlizzi? La verità è dietro l’angolo (Isola dei Famosi)

Craig Warwick, stasera arriva l’incontro-scontro con Franco Terlizzi in diretta con Alessia Marcuzzi? Dopo L'Isola dei Famosi la verità è dietro l’angolo...

03 aprile 2018 Valentina Gambino

Craig Warwick

Craig Warwick è stato uno dei personaggi più controversi di questa 13esima edizione dell'Isola dei Famosi. L'inglese infatti, una volta fuori dal programma ha avuto modo di lanciare delle pesantissime accuse di omofobia nei confronti di Franco Terlizzi, l'ex pugile eliminato dall’Honduras proprio nel corso di queste precedenti giornate e stasera, l'undicesima puntata dell'adventure game dedicato alla sopravvivenza, potrebbe occuparsi anche di queste spinose dichiarazioni. Nel frattempo, dopo essere stato eliminato dal gioco, l'uomo avrebbe dovuto sottoporsi alla macchina della verità nel salotto TV di Domenica Live. L’inglese in comunicazione con gli angeli, ha però preferito dare buca a Barbara d'Urso affermando di avere ancora problemi di salute. Di contro, lo scorso martedì sera si è serenamente palesato in studio mascherando ogni preoccupazione. Cosa potrebbe accadere questa sera? Staremo a vedere se una volta rientrato Franco in Italia, la conversazione si concentrerà esclusivamente sulla motivazione del suo abbandono oppure se ci sarà spazio anche per un loro confronto faccia a faccia.

Craig Warwick, arriva il confronto-scontro con Franco?

“Cara Barbara, la dottoressa che mi ha visitato ieri ha riscontrato un peggioramento delle mie condizioni, e ha ordinato di ridurre drasticamente ogni forma di stress fisico e psichico. Mi dispiace di non poter accettare il tuo invito, ma sono certo che capirai. La cosa più importante per me è tornare a stare bene”, aveva fatto sapere Craig Warwick con una missiva indirizzata proprio alla d’Urso. La conduttrice aveva letto tutto nel corso di Domenica Live, facendo anche dell’ironia giustificata: “Qui non viene, è peggiorato, vediamo se migliora martedì sera. Magari, potrebbe essere che è peggiorato per venire qui di domenica, ma migliora martedì. Succede”. Stasera per forza di cose, Craig dovrà essere presente in studio e, anche se il pericolo macchina della verità sarà scampato ancora una volta, di certo dovrà comunque confrontarsi con Franco Terlizzi, l’uomo che minaccia tutti senza una motivazione apparente. Dopo le ultime sfuriate dell’ex pugile con i concorrenti attualmente in gara, non ci appare così inverosimile la possibilità che abbia potuto usare frasi omofobe contro Warwick. La verità ormai è dietro l’angolo…

