Daniele Bossari/ La conferma del Cannagate lo metterà nei guai? (L’Isola dei famosi 2018)

Daniele Bossari sfrutta ogni momento lontano dallo studio dell'Isola dei Famosi 2018 per dedicarsi ai preparativi delle nozze. Il prossimo 1 giugno, l'opinionista e Filippa Lagerback pronunceranno il fatidico sì e questo vuol dire anche shopping sfrenato in pieno centro. La coppia è stata paparazzata nei giorni scorsi lungo le strade milanesi al fianco della figlia Stella, impegnati in alcuni acquisti. A curare la location sarà invece un esperto del settore, soprattutto in fatto di vip. La coppia ha scelto infatti di affidare a Enzo Miccio i dettagli del loro grande giorno. Nel frattempo, Daniele e Filippa si dedicano ad alcuni acquisti, inseguiti dai paparazzi a caccia di qualche scoop sui loro abiti. Non si sa ancora nulla a riguardo, ma quello che è certo è che le loro saranno le nozze vip dell'anno. Lo dimostra anche la scelta di celebrare la cerimonia in una delle location più esclusive per quanto riguarda gli eventi più in vista. Non è un caso del resto che Daniele Bossari e la futura moglie abbiano scelto Varese per coronare il loro sogno d'amore. Entrambi vivono ormai nella verde e tranquilla cittadina ormai da tempo, dopo averla preferita alla frenesia di Milano in cui invece lavorano entrambi.

DANIELE BOSSARI, LA SUA VERSIONE SUL CANNA-GATE

A parlare ancora una volta del canna-gate questa volta è Daniele Bossari. Secondo il suo punto di vista, i filmati trasmessi da Striscia la Notizia confermerebbero quanto avvenuto nel reality. "Si è visto dai filmati", ha sottolineato a Valerio Staffelli sotto le pressanti domande, "si è visto tutto". E questo poco prima di ribadire ancora una volta la propria posizione, ovvero che ai suoi occhi non c'è motivo di proseguire con la polemica, ormai al centro dei riflettori mediatici da fin troppo tempo. "Veramente non capisco dove si debba arrivare", ha infatti evidenziato Bossari. L'opinionista, così come Mara Venier e una grossa fetta del pubblico, sono già stufi di sentire parlare del canna-gate. Insomma, se le accuse fossero fondate, l'unica ad averne fatte le spese alla fine rimane comunque Eva Henger.

IL RITORNO ALLA RADIO

Isola dei Famosi 2018 e radio: sono questi i due progetti attuali di Daniele Bossari, di recente ritornato ai microfoni radiofonici. Nelle ultime ore, l'opinionista ha potuto congratularsi con l'amico Marco Mazzoli per il traguardo ottenuto grazie alla nascita di Revolution 935, un progetto che per il conduttore si è potuto consolidare in realtà. Bossari ha infatti manifestato un forte entusiasmo sui social, grazie ad una foto che ha pubblicato su Instagram nelle ultime ore e che lo riprende con l'amico e l'immancabile compagna Filippa Lagerback. "So perfettamente quanta fatica hai fatto", sottolinea nel post di congratulazioni, definendo anche Revolution 935 come la radio più in vista di Miami.

