Dwayne Johnson, The Rock: “Ero depresso, piangevo sempre”/ “Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”

Dwayne Johnson, The Rock: “Ero depresso, piangevo sempre. Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”. Le ultime notizie sull'attore americano, star di Jumanji: Welcome To The Jungle

03 aprile 2018 Silvana Palazzo

Dwayne Johnson, The Rock (Foto: da Facebook)

Dwayne Johnson non è “The Rock” come tutti pensano. L'ex wrestler è imponente nel fisico, ma ha le sue fragilità. L'attore americano ha ammesso di aver sofferto di depressione al punto tale da aver trascorso giornate intere piangendo. «Ero arrivato al punto in cui non volevo fare più nulla o andare da nessuna parte. Piangevo costantemente», ha rivelato in un'intervista all'Express. La star di Hollywood, che si appresta ad essere l'attore americano più pagato per il secondo anno, ha dovuto lottare molto per ottenere ciò che ha avuto dalla vita. Quando sua madre Ata provò a suicidarsi davanti a lui, alcuni mesi dopo essere stati sfrattati dall'appartamento in cui vivevano, aveva solo 15 anni. «Uscì fuori dall’auto, in un’autostrada, a Nashville, e iniziò a camminare incontro al traffico», ha ricordato Dwayne Johnson, aggiungendo di essere uscito a sua volta dall'auto per afferrarla e trascinarla verso il margine della strada, salvandole la vita.

DWAYNE JOHNSON, THE ROCK: LA BATTAGLIA CONTRO LA DEPRESSIONE

Forse la depressione di Dwayne Johnson ha radici anche nel tentato suicidio della madre. «La cosa incredibile di quel tentato suicidio, è che lei non ha ricordi di quel giorno», ha raccontato la star di Jumanji: Welcome To The Jungle nell'intervista all'Express. In realtà la causa scatenante del suo “male” è avvenuta anni dopo, quando il suo sogno di diventare un giocatore di football professionista è stato infranto dai numerosi infortuni. Ingaggiato dalla Canadian Football League, venne licenziato un anno più tardi. In quelle settimane anche la sua fidanzata decise di rompere la relazione con lui. «È stato in assoluto il mio periodo peggiore». Ma Dwayne Johnson ha raccontato di aver trovato il coraggio per andare avanti, altrimenti sarebbe potuto diventare a sua volta un aspirante suicida come la madre. «Dobbiamo sempre fare del nostro meglio per prestare attenzione e capire quando altre persone stanno soffrendo. Dobbiamo aiutarle e ricordare loro che non sono sole». La storia di “The Rock” dimostra che la depressione può colpire anche uomini forti, ricchi e famosi, ma anche che se ne può uscire comunque. A un fan che gli confessava di essere depresso ha infatti scritto: «Ti capisco. Ho combattuto contro quella bestia più di una volta».

© Riproduzione Riservata.