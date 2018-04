È una sporca faccenda, tenente Parker!/ Su Iris il film di John Sturges (oggi, 3 aprile 2018)

CURIOSITÀ SULLA REALIZZAZIONE DEL FILM E IL CAST

Azione, thriller e poliziesco per la seconda serata di Iris oggi, martedì 3 aprile 2018 che manda in onda È una sporca faccenda, tenente Parker!, pellicola del 1973 prodotta negli Stati Uniti d'America da Michael Wayne mentre la regia è stata affidata a John Sturges. La sceneggiatura è stata estesa da Lawrence Roman e il montaggio è stato realizzato da William H. Ziegler con gli effetti speciali di Howard Jensen e la scenografia di Walter M. Simonds. Uno dei principali protagonisti di questo film è l’attore americano Eddie Albert (il suo vero nome era Edward Albert Heimberger) nato a Rock Island nell’aprile del 1906 e scomparso nel maggio del 2005 all’età di 99 anni. Un attore che si è fatto apprezzare soprattutto per le performance offerte nei film Vacanze romane e Il rompi cuori che gli sono valse le nomination ai Premi Oscar. Il suo esordio cinematografico è arrivato nel 1938 con la pellicola Brother Rat diretta dal regista William Keighley a cui ha fatto seguito nell’anno 1939 il film Four Wives di Michael Curtiz. Tra i migliori film in cui ha figurato nel cast ricordiamo Il sole sorgerà ancora, Adorabile infedele, Piangerò domani, Il giorno più lungo, Quella sporca ultima meta, Airport ’80 e Un gioco estremamente pericoloso.

NEL CAST JOHN WAYNE

È una sporca faccenda tenente Parker!, il film in onda su Iris oggi, martedì 3aprile 2018 alle ore 23,30. Nella seconda serata di questo martedì 3 aprile la programmazione televisiva di Iris prevede a partire dalle ore 23:30 la messa in onda del film di genere poliziesco – azione È una sporca faccenda tenente Parker! (titolo originale McQ). Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche americane nel 1973 prodotta dalla Batjac Productions che ha visto alla regia John Sturges. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e realizzati da Lawrence Roman, le musiche sono di Elmer Bernestein, il montaggio è stato eseguito William H. Ziegler e gli effetti speciali sono frutto del lavoro di Howard Jensen. Nel cast figurano tra gli altri John Wayne, Eddie Albert, Diana Muldaur, Colleen Dewhurst e Clu Gulager.

È UNA SPORCA FACCENDA TENENTE PARKER!, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Lou Parker è un tenente di polizia del distretto di Seattle. È un uomo molto risoluto dalle maniere decisamente poco ortodosse e che spesso e volentieri si dimostra piuttosto manesco. I suoi metodi non piacciono al proprio capo Kosterman che spesso si vede costretto a rimproverarlo per questo. Inoltre, non è ben visto dai propri colleghi in quanto propenso a lavorare da solo senza alcun rispetto delle regole e della classica procedura della polizia. Un giorno viene ritrovato morto il suo caro amico e collega Stan. È stato ucciso nel corso di una sparatoria il che fa sospettare Parker che il responsabile o quanto meno il mandante possa essere il boss del traffico di droga, Santiago. A tal proposito, deciso a risolvere la questione a modo proprio, senza aver uno stralcio di prova, Parker segue Santiago in un bar ed inizia a malmenarlo allo scopo di farlo confessare. Purtroppo così non è ed in ragione delle rimostranze del suo avvocato presso il distretto, ne nasce un acceso scontro tra lo stesso Parker e Kosterman. Non riuscendo a sopportare più questa situazione, Parker decide di rassegnare le dimissioni ma questo di certo non gli impedisce di mettere in essere delle indagini per proprio conto. Ancora fermamente convinto che la vicenda abbia a che fare con il mondo della droga inizia ad investigare scoprendo che all’interno del distretto di polizia vi sia un alto grado di corruzione e che lo stesso sua amico Stan era a sua volta un agente corrotto. Peraltro, Parker scopre che Stan abbia spesso e volentieri usato l’auto dello stesso tenente per portare della droga presso dall’archivio della polizia ai trafficanti di droga. Insomma la faccenda è decisamente sporca e contorta.

