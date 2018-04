ELENA MORALI/ Crescono le liti e perde anche la fiducia di Rosa Perrotta (L’Isola dei famosi 2018)

Elena Morali non sta avendo vita facile all'Isola dei Famosi 2018, in seguito agli ultimi scontri. Inoltre, sembra aver perso la fiducia di Rosa Perrotta

Elena Morali

Elena Morali non sta avendo vita facile all'Isola dei Famosi 2018, in seguito agli ultimi scontri. In diretta, la fidanzata di Scintilla ha avuto un confronto acceso con Nino Formicola per via di alcune affermazioni fatte all'Isola che non c'è con Rosa Perrotta. Ai suoi occhi infatti il comico sarebbe solo un fallito, per via di una carriera che non è mai riuscito a far decollare appieno. Un'accusa che del resto ha ripetuto in puntata, riuscendo a innervosire Gaspare. La stessa visione che ha riservato a Alessia Mancini, a suo dire assente da fin troppo tempo dalle telecamere e prova che dimostrerebbe il suo fallimento professionale. Alessia Marcuzzi è intervenuta alla fine per sedare gli animi, sottolineando che il comportamento di Elena e Rosa sarebbe fin troppo scorretto. Una presa di posizione avuta anche dall'opinionista Daniele Bossari, che si è dichiarato stupito della mancanza di rispetto di due inesperte di spettacolo nei confronti di chi invece ha una carriera più che avviata alle spalle.

ELENA MORALI, PERDE ANCHE LA FIDUCIA DI ROSA PERROTTA

Elena Morali sembra aver perso persino i favori dell'unica concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 che finora le era rimasta fedele. Rosa Perrotta ha infatti voluto prendere le distanze dalle parole di astio della showgirl fin dall'ultima diretta, ribadendo il concetto anche nel corso di quest'ultima settimana di reality. La mancanza di rispetto per il lavoro di Nino Formicola e Alessia Mancini sarebbe da attribuire a suo dire solo alla Morali, dato che l'ex tronista non avrebbe mai pronunciato frasi simili nei confronti dei due Naufraghi. Rosa ha cercato di giustificarsi anche durante l'ultima puntata, ma la conduttrice Alessia Marcuzzi l'ha messa a tacere ricordandole di come la clip incriminata dimostrasse il contrario. Intanto, la Perrotta e la Morali non trascorrono più il loro tempo insieme, preferendo cercare un punto d'appiglio con gli altri concorrenti. Sembra che Franco Terlizzi abbia già spezzato una lancia in loro favore: durante la prova della settimana ha regalato un cornetto alle due concorrenti.

TANTE CRITICHE RICEVUTE

Elena Morali è ancora avvelenata per l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018, ma sembra che sia riuscita a stizzire solo Nino Formicola. Il comico è stato l'unico a cercare di ribattere alle sue parole, anche se con estrema difficoltà visto che la ragazza non lo ha lasciato parlare. In queste ultime ore si è scoperto inoltre grazie al Daytime che durante la puntata, Alessia Mancini e la Morali si sarebbero punzecchiate fin dall'arrivo di quest'ultima in Palapa. L'ex velina, sottolinea Il Giornale, ha approfittato della pausa della diretta per sussurrare alcune parole agli altri concorrenti: è convinta che la cattiveria della Naufraga le si ritorcerà contro in breve tempo. Forse è questo il motivo che ha spinto la Mancini a sorridere di fronte alle parole della Morali durante la puntata, convinta che alla fine si sia tirata la zappa sui piedi da sola. La showgirl in effetti non è riuscita ad attirarsi altro che critiche anche dai fan, che sui social hanno puntato ancora una volta il dito contro di lei.

© Riproduzione Riservata.