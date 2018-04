Emigratis, Maria De Filippi e Michele/ Video, le coccole al ragazzo autistico emozionano Pio e Amedeo

Maria De Filippi, ad Emigratis accoglie la richiesta di Pio e Amedeo realizzando il sogno di Michele, un ragazzo autistico: l'incontro emoziona tutti, ecco il video.

03 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Emigratis - Maria De Filippi

Pio e Amedeo, grazie all’aiuto di Maria De Filippi, nel corso dell’ultima puntata di Emigratis, sono riusciti a realizzare il sogno di Michele, un ragazzo autistico che li ha accompagnati durante la prima parte del loro ultimo viaggio. L’amico foggiano di Pio e Amedeo, con una brillante mente matematica, ha accompagnato Pio e Amedeo a Los Angeles e Las Vegas. Il ragazzo ha raggiunto negli Stati Uniti i due insieme al suo accompagnatore per aiutarli a sbancare i casinò di Las Vegas e ricevere le coccole da Valentina Nappi. Di fronte all’indisponibilità di quest’ultima, messa ko dalla febbre, Pio e Amedeo sono riusciti a renderlo ugualmente felice con l’aiuto di una loro amica che ha preso il posto della Nappi coccolando per un po’ Michele. Il ragazzo ha poi accompagnato i due foggiani a Las Vegas dove, però, hanno perso tutti i loro soldi. Tornati a Los Angeles, poi, Michele ha salutato i due Emigratis tornando in Italia. Il ragazzo, però, aveva ancora un sogno da realizzare ovvero quello di ricevere le coccole da Maria De Filippi.

MARIA DE FILIPPI INCONTRA MICHELE

Pio e Amedeo, nel corso dell’ultima puntata di Emigratis, sono tornati a Miami dove hanno incontrato anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che si sono trasferiti in Florida, hanno aiutato i due Emigratis a realizzare il sogno di Michele mettendoli in contatto con Maria De Filippi. Tornati in Italia, Pio e Amedeo hanno così accompagnato il loro amico da Queen Mary che, visibilmente emozionata, ha accettato di coccolare per un po’ Michele realizzando così il suo sogno. La scena ha emozionato tutto il pubblico del programma di Italia 1, ma anche gli stessi Pio e Amedeo, abituati a battute di ogni tipo. I "turisti dello scrocco” hanno così ammirato i grattini e le carezze fatte dalla De Filippi a Michele con gli occhi lucidi. Anche Francesco Pannofino, voce fuori campo di Emigratis, non ha trattenuto l’emozione. Cliccate qui per vedere il video.

