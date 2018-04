Emily Ratajkowski come Francesco Monte?/ Canna-gate sui social: l'ex naufrago nega, la modella ammicca

Emily Ratajkowski come Francesco Monte? Anche la super modella travolta dallo scandalo canna-gate la i suoi follower approvano. Le differenze con il caso italiano.

03 aprile 2018 Emanuela Longo

Emily Ratajkowski come Francesco Monte? (Foto Instagram)

Da qualche tempo la modella Emily Ratajkowski sta letteralmente infiammando il social Instagram con i suoi scatti super bollenti. I suoi numerosi followers, infatti, sono stati spettatori di un interessante défilé in costume da bagno durante il quale ha voluto sfoggiare le sue ultime creazioni per la nuova linea di swimwear, Inamorata Swim, il tutto all'insegna di bikini da urlo (sotto la supervisione Sebastian Bear McClard). Nelle ultime ore, però, l'attenzione si è spostata dai suoi ultimi scatti hot ad un'altra foto destinata ad infiammare ulteriormente la polemica. La super modella è ancora una volta la protagonista assoluta ma, a destare l'attenzione questa volta non è tanto il suo fisico mozzafiato, quanto piuttosto un simpatico diversivo che avrebbe contribuito a sollevare nuovamente lo scandalo canna-gate così tanto in voga nel nostro Paese nelle passate settimane e che ha visto protagonista un ex concorrente dell'Isola dei Famosi, Francesco Monte. Tante le cose in comune ma, se vogliamo, anche tante differenze. La bella Emily non ha avuto alcun problema nel farsi fotografare con quella che - per alcuni non ci sarebbero dubbi - potrebbe essere una canna, tanto da postare lo scatto sulla sua pagina Instagram ma anche nelle sue recenti Stories in cui la super modella se la spassa fumando tranquillamente. Diverso il discorso per il buon Monte, travolto dalle accuse di Eva Henger che però ha sempre respinto con forza nonostante le prove audio e video portate avanti dal tg satirico Striscia la Notizia.

LE REAZIONI SOTTO LO SCATTO DELLA MODELLA

La differenza tra la bellissima Emily Ratajkowski e l'altrettanto affascinante Francesco Monte sta tutta nell'atteggiamento con il quale hanno affrontato la questione canna-gate. L'ex tronista è stato travolto dalle accuse pesantissime giunte in diretta tv, mentre la statunitense ha semplicemente immortalato e pubblicato un momento di relax, ammiccando ai suoi follower. Tanti i commenti sotto il post della modella tra cui molti italiani la cui reazione non sembra affatto contraria. "Una di noi. Emily è una di noiiii. Una di nooooooi!", scherza un utente, commentando con ironia la foto di Emily mentre fuma ciò che sembrerebbe essere marijuana (ma il condizionale resta naturalmente d'obbligo). "La prima volta nella storia in cui il fumo è davvero buono per te", scrive un altro. "È fig* e pure drogata", commenta un altro italiano, seguito da un "è la ragazza perfetta!". La reazione degli italiani di fronte alla foto della Ratajkowski, insomma, non è stata la stessa che ha fatto seguito alle accuse rivolte al buon Monte, che di contro ha negato di aver fumato sull'Isola dei Famosi durante la sua permanenza in Honduras. In questo caso, dunque, più che canna-gate è stato solo un consenso quasi all'unanimità, almeno da parte dei suoi follower italiani.

When in... Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: Apr 3, 2018 at 8:19 PDT

© Riproduzione Riservata.