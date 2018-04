FRANCESCA CIPRIANI/ Sarà eliminata? Scontro e chiarimento con Amaurys Perez (L’Isola dei famosi 2018)

All'Isola dei famosi 2018 Francesca Cipriani ha avuto finalmente modo di chiarire tutto con Amaurys Perez dopo uno scontro piuttosto acceso durante l'ultima diretta

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ha avuto finalmente modo di chiarire tutto con Amaurys Perez. La maggiorata dell'Isola dei Famosi 2018 ha vissuto infatti un nuovo scontro con l'ex pallanuotista durante l'ultima diretta, in cui ancora una volta Amaurys ha alzato la voce nei suoi confronti. Sono volate parole pesanti fra i due concorrenti nel momento stesso in cui la showgirl ha “osato” tirare in causa i figli dell'ex campione. Amaurys non ha gradito quell'appunto, anche se Francesca aveva solo manifestato un dubbio in modo del tutto sereno. L'ex atleta di certo ha già dato dimostrazione di grande maturità già nel corso della prima lite, quando aveva alzato la voce nei confronti della concorrente. Anche questa volta infatti ha deciso di scusarsi con Francesca per via dei suoi toni, di certo poco pacifici edinclini al dialogo. Fra i due sembra non esserci alcun tipo di attrito: il loro nuovo confronto si è concluso con un abbraccio e un sorriso.

FRANCESCA CIPRIANI, LO SCONTRO CON AMAURYS PEREZ

L'Isola dei Famosi 2018 ha permesso a Francesca Cipriani di riflettere molto su quanto avvenuto nella scorsa diretta. La showgirl infatti ha avuto un'uscita che è piaciuta poco ad Amaurys Perez, che è subito scattato sull'attenti per via del suo noto carattere fumantino. Francesca ha cercato inoltre di capire per quale motivo l'ex atleta non desiderasse più parlare con lei, dimostrando di voler alzare un muro invalicabile. In settimana, la Cipriani ha avuto modo di parlare con Franco Terlizzi di quanto avvenuto con l'altro concorrente e ha capito i propri errori. L'ex pugile le ha fatto notare come la sua uscita potesse essere interpretata in modo diversa dal voluto e le ha consigliato di lasciare il tempo a Perez di sbollire la rabbia. La stessa tensione del resto si era creata in precedenza anche fra Franco e Francesca, ma sembra che sia tutto finito. La showgirl ha voluto sottolineare inoltre anche un altro punto: la nomination di Simone Barbato diretta all'ex pugile non era stata programmata da lei. Il sospetto di Terlizzi all'epoca era infatti che i due si fossero messi d'accordo per farlo fuori e non aveva gradito vedere Francesca prendere le difese del mimo durante il loro ultimo scontro.

NOTTE CON ANSIA

L'Isola dei Famosi 2018 ha provocato un nuovo spavento a Francesca Cipriani. Le notti in Honduras sono sempre state difficili per la concorrente, che fra liti, urla e fuochi che si spengono, sembra non poter vivere il meritato riposo con serenità. In una delle ultime notti, Francesca si è svegliata di soprassalto a causa di Bianca Atzei, che si è avvicinata alla sua postazione notte per svegliarla. La showgirl infatti doveva gestire il fuoco e sembra che si fosse addormentata pesantemente. Quando la cantante l'ha svegliata, la Cipriani ha reagito con un soprassalto, per poi raggiungere la location per gestire il suo turno. Lo spavento vissuto le ha provocato però una forte ansia anche nei minuti successivi, come ha rivelato subito dopo a Jonathan Kashanian. Ad averla fatta reagire così sarebbe stato un gesto di Bianca, che l'ha toccata sul viso senza assicurarsi prima che fosse sveglia.

