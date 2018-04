Fabio Fulco, baci con Eliana Sbaragli/ Chi è la modella che ha preso il posto di Cristina Chiabotto

Fabio Fulco, baci passionali con Eliana Sbaragli: chi è la bellissima modella che ha preso il posto di Cristina Chiabotto nel cuore dell'attore napoletano.

03 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Fabio Fulco ed Eliana Sbaragli

Fabio Fulco ha voltato definitivamente pagina. Dopo la fine della storia d’amore con Cristina Chiabotto, durata ben dodici anni e che gli ha provocato un forte dolore, l’attore napoletano ha trovato una nuova fiamma. Parlare d’amore, forse, è ancora troppo presto, ma il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani, mercoledì 4 aprile, pubblica le foto dei baci mozzafiato tra Fabio Fulco e una bellissima ragazza mora. Come svela il magazine diretto da Alfonso Signorini, la nuova fiamma di Fabio Fulco si chiama Eliana Sbaragli e sembra aver fatto breccia nel cuore ferito dell’attore. I due si scambiano baci passionali per strada camminando anche mano nella mano. Gesti inequivocabili e che segnano un nuovo inizio per Fulco che, dopo l’addio a Cristina Chiabotto, più volte aveva parlato del dolore provato per il fallimento di un progetto di vita in cui credeva davvero. Accanto ad Eliana Sbaragli, però, sembra abbia ritrovato la fiducia nell’amore. L’attore, del resto, continua a sperare di poter trovare la donna giusta con cui costruire la famiglia che desidera. Eliana sarà la persona giusta?

CHI E’ ELIANA SBARAGLI, LA NUOVA FIAMMA DI FABIO FULCO

Eliana Sbaragli, grazie al flirt con Fabio Fulco, sale così agli onori della cronaca, ma chi è la nuova fiamma dell’attore napoletano? Di Eliana Sbaragli si sa davvero poco. Al momento, infatti, del nuovo flirt di Fabio Fulco circolano poche informazioni. Oltre ad essere mora, bellissima e con un fisico mozzafiato, di lei si sa che è napoletana e fa la modella. Inoltre, sembra che abbia una vera passione per i viaggi. Di Eliana Sbaragli, sicuramente, si sentirà parlare ancora. Le premesse per una bella storia d’amore ci sono tutte anche se, per il momento, l’attore preferisce non rilasciare dichiarazioni. I due, tuttavia, non si nascondono e si frequentano alla luce del sole. Una passione nata da poco, ma che potrebbe regalare all’attore napoletano nuove gioie sentimentali.

© Riproduzione Riservata.