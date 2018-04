Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Video, dal malore al compleanno tra amici: "Lo amo ma non lo sposo"

Fabrizio Corona può festeggiare finalmente il suo compleanno in compagnia di Silvia Provvedi e dei suoi cari dopo il malore che lo ha portato in ospedale, ecco alcune immagini.

03 aprile 2018 Redazione

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Sono stati giorni concitati questi per Fabrizio Corona che proprio nei giorni scorsi è tornato di nuovo in prima pagina per via del suo malore. A quanto pare l'ansia e gli attacchi di panico potrebbero averlo portato dritto dritto in ospedale visto che la sua stessa fidanzata, l'ormai famosa Silvia Provvedi ha confermato anche alle telecamere di Mattino 5: "Mi ha detto sto morendo, muoio" prima della corsa in ospedale. Chi soffre di ansia sa bene che quel peso sul petto e sullo stomaco a volte sembra proprio volerti uccidere e potrebbe essere questa la causa della fuga in ospedale tanto che adesso, l'ex re dei paparazzi, sembra finalmente essere pronto a prendersi del tempo per sé per riuscire a ritrovare quell'equilibrio che il carcere gli ha portato via. Finalmente Corona è apparso sorridente anche davanti alle telecamere di Mattino5 che lo hanno immortalato il giorno del suo compleanno. Clicca qui per vedere il servizio.

CORONA FESTEGGIA IL SUO COMPLEANNO MA...

Naturalmente Corona non si è potuto fermare con i giornalisti ma ci ha pensato Silvia Provvedi a farlo confermando la scelta di festeggiare a casa il suo 44esimo compleanno per via delle restrizioni ma sicura che questo sia davvero importante per lui. Dopo tanti anni finalmente Corona ha spento le candeline alla presenza delle persone che ama, della sua famiglia e della sua fidanzata e alcune foto sono finite sui social. Dai selfie con gli amici alla sua torta, Corona sta ancora percorrendo la sua retta via ma quando il giornalista chiede a Silvia se le nozze sono vicine dopo la proposta del fidanzato, lei risponde che lo ama ma c'è ancora tempo per questo.

© Riproduzione Riservata.