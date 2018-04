Fabrizio Frizzi, caos in Rai / Milly Carlucci “forzata” ad andare in onda con Ballando con le Stelle?

03 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Milly Carlucci non voleva andare in onda dopo la morte di Fabrizio Frizzi. La conduttrice voleva fermare Ballando con le Stelle per un sabato: troppo dolore per lei. La Rai però si è opposta: la diretta continua, “the show must go on” come si suol dire. E così il programma va in onda. Si decide quindi di aprire la puntata con una dedica al conduttore morto lo scorso 26 marzo. Il tributo è stato toccante per la stessa Milly Carlucci, apparsa visibilmente commossa, anzi straziata. La conduttrice ha speso poche parole ma significative per l'amico e collega. Alcune però non sono passate inosservate: «È difficile, ma andiamo in onda con il sorriso che era quello contagioso di Fabrizio"». Per molti quel sussurro è stato un messaggio critico rivolto direttamente e chiaramente ai vertici Rai che, come riportato da Libero Quotidiano, l'avrebbero forzata ad andare in onda. (agg. di Silvana Palazzo)

MORTE FRIZZI, BALLANDO CON LE STELLE VA IN ONDA...

La puntata di sabato di Ballando con le stelle 2018 è andata in onda regolarmente, nonostante Milly Carlucci avesse espresso la chiara volontà di sospendere il programma per la recente e prematura morte dell'amico Fabrizio Frizzi. La conduttrice era ancora molto provata per la perdita del collega, con il quale aveva condiviso l'esperienza a Scomettiamo Che? e al quale era rimasta molto legata anche negli ultimi anni. Ma i vertici Rai hanno deciso di proseguire con la regolare programmazione del talent show vip del sabato sera: tante le variazioni effettuate nei palinsesti Rai per tutta la durata della settimana, motivo per cui la prima serata del sabato è stata mantenuta intatta, seguendo la programmazione dell'ultimo mese. Milly Carlucci ha comunque riservato un commovente ricordo dell'amico, grazie ad alcune immagini sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen e un lungo applauso dei concorrenti e del pubblico presente in sala.

FABRIZIO FRIZZI E IL RICORDO DI MILLY CARLUCCI

Milly Carlucci ha ricordato l'amico Fabrizio Frizzi nell'ultima puntata di Ballando con le stelle 2018. Con il volto solcato dalla lacrime al fianco di Paolo Belli, la conduttrice ha guardato le immagini dei più bei momenti del collega, faticando a parlare: "È difficile, ma andiamo in onda con il sorriso che era quello contagioso di Fabrizio", è stata la sua affermazione che non è passata inosservata ai più attenti. Si tratta di una chiara frecciatina ai vertici Rai, che probabilmente le hanno chiesto di andare in onda anche se lei avrebbe preferito evitarlo. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile e in passato gli stessi Frizzi e Carlucci si erano trovati a fare i conti con una situazione analoga. Correva l'anno 1992 quando il 23 maggio il giudice Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta persero la vita in un attentato. Quella stessa sera era prevista l'ultima puntata della seconda stagione di Scommettiamo che? e il capostruttura Rai, Mario Maffucci, insieme a Fabrizio Frizzi non volevano che il programma andasse in onda regolarmente. Il direttore di Rai 1 Carlo Fuscagni e il direttore generale Gianni Pasquarelli però decisoro di non variare il palinsesto.

