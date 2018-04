Franco Terlizzi/ Ritirato per malore: cosa ha avuto? Ecco cosa ha detto a Rosa e Elena (Isola dei Famosi)

Franco Terlizzi ritirato per malore all'Isola dei Famosi: ecco cosa ha detto a Rosa e a Elena. Che cosa ha avuto per essere stato costretto ad abbandonare la trasmissione?

03 aprile 2018 Fabio Belli

Inizio a sorpresa nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2018, con Franco Terlizzi che ha deciso di abbandonare l'Honduras per non meglio precisati motivi di salute. E' stato annunciato che Terlizzi negli ultimi giorni ha avuto bisogno di accertamenti medici, effettuabili solo rientrando in Italia, e così è stato, rinunciando dunque alla possibilità di giocarsi un posto in finale del reality. Il rapporto con alcuni naufraghi per Terlizzi era diventato comunque molto difficile, tanto che sono stati confermati gli insulti che Franco avrebbe rivolto a Rosa ed Elena, in particolare la frase: "Non voglio avere niente a che fare con queste due p******". Frase che sarebbe stata confermata da Jonathan, Bianca ed Alessia Mancini, e che ha causato l'indignazione di Mara Venier: “E’ disgustoso insultare delle ragazze, vogliamo la verità."

CALDO E STRESS FATALI: QUESTO LA CAUSA DEL MALORE?

Terlizzi ha anche spiegato la sua situazione di salute: "Sono stato sempre quello delle grosse fatiche, andavo sempre a fare la legna e a svolgere lavori pesanti. Panorama bellissimo, gran bel posto ma situazione difficile, sempre con poco da mangiare e stando costantemente sotto al caldo. Mi hanno fatto degli accertamenti sull'Isola e tutto sommato stavo bene, quindi non volevo tornare, ma ho ascoltato il parere del medico e ho deciso alla fine di fare un passo indietro." Alessia Marcuzzi ha ipotizzato: "Le liti con gli altri naufraghi hanno influenzato sul tuo stato fisico?" "Può darsi", ha risposto Terlizzi, con Mara Venier che ha sottolineato che comunque un problema fisico c'è stato, che ha fatto preoccupare i medici. E Terlizzi ne ha spiegato la natura: "Ci sono state delle cose che mi hanno fatto innervosire e non ho mangiato per quasi due giorni, questo ha inciso sul mio stato di salute."

