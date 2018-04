Franco Terlizzi, abbandona l'Isola dei Famosi 2018/ L'ex pugile torna in Italia per "accertamenti medici"

Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018. Nel fine settimana l'ex pugile ha lasciato l'Honduras per accertamenti medici. In settimana aveva litigato con gli altri naufraghi.

A poche settimane dalla fine dell’Isola dei famosi 2018, Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco per motivi legati al suo stato di salute. Nel fine settimana, durante la notte, l’ex pugile ha lasciato la spiaggia per “accertamenti medici”, tra lo stupore degli altri naufraghi che hanno subito pensato a un crollo psicofisico per lo stress. “Franco sta effettuando una serie di controlli medici e per il momento non rientrerà sulla spiaggia. Franco ci tiene a farvi sapere che non è nulla di grave e vi saluta tutti”, è il comunicato lasciato dalla produzione, letto da Nino Formicola ai compagni di avventura. Negli ultimi giorni, infatti, il clima in Palapa è stato molto teso: il rientro di Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti. Inoltre, Franco Terlizzi è stato protagonista di due accesi sconti: prima con Amaurys Perez, poi con Bianca e Jonathan. L'ultimo sfogo, prima di lasciare la Palapa, l'ex pugile l'ha avuto con Francesca Cipriani e Nino Formicola: “Jonathan è l’uomo più sporco che c’è, la persona peggiore che puoi avere in un reality, è falso e bugiardo. Anche Bianca è una gran falsa e bugiarda. Volevo chiederle scusa per i toni ma le avrei detto che confermavo la mia opinione su di lei… Mi vogliono far uscire come il lupo cattivo ma non lo sono”. Ora Terlizzi ha ufficialmente terminato la sua avventura in Honduras. (agg. Elisa Porcelluzzi)

FRANCO TERLIZZI ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Franco Terlizzi ha perso la pazienza all'Isola dei Famosi 2018, in seguito all'ultima diretta in cui è entrato in contrasto con tanti concorrenti. L'ex pugile ha avuto da ridire anche con Amaurys Perez, con cui ha vissuto una lite accesa in cui sono volate parole grosse da entrambe le parti. Una tensione che si poteva mettere in preventivo dato che il reality sta vivendo le sue ultime battute prima della finale e che fra Franco e Perez i rapporti non sono mai stati pacifici. L'ex pugile avrebbe dato del bugiardo all'ex campione, parlando con Jonathan Kashanian. I due si sono accusati a vicenda, finendo poi per parlare della possibilità di chiarire il tutto al di fuori del programma. Parolacce, insulti e un testa a testa che per poco non è sfociato in uno scontro corpo a corpo.

FRANCO TERLIZZI, GLI SCONTRI CON JONATHAN E AMAURYS

Tempi duri per Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile ha avuto da ridire nel giro di poche ore sia con Amaurys Perez che con Jonathan Kashanian. Quest'ultimo avrebbe chiesto al concorrente un confronto in merito all'ultima nomination, che lo ha lasciato di stucco. Non si aspettava infatti che Terlizzi arrivasse a votarlo dopo aver trascorso una settimana fra abbracci e manifestazioni di affetto. Jonathan aveva manifestato il desiderio di confrontarsi con il diretto interessato già nella scorsa puntata, cosa che è avvenuta invece solo di recente. Per l'ex pugile era impossibile non votare Jonathan, dato che le persone papabili alla nomination erano ormai troppo poche per poter ragionare secondo antipatie di turno. Per Jonathan invece avrebbe potuto votare Francesca Cipriani, dato che poco prima della diretta i due avevano avuto diversi scontri. Durante un confronto acceso, Franco sarebbe anche arrivato a tacciare l'ex inviato di Verissimo di essere un infame, salvo poi sottolineare di non ricordarsi nulla. Per Jonathan invece Terlizzi farebbe finta e avrebbe deciso di votarlo sapendo già che Alessia Mancini gli avrebbe dato la sua nomination.

FRANCO TERLIZZI, IL CHIARIMENTO CON ELENA MORALI

Le polemiche per Franco Terlizzi non sono finite. L'Isola dei Famosi 2018 sta mettendo a dura prova la tranquillità dell'ex pugile in Palapa, soprattutto per via dei forti scontri vissuti con Jonathan Kashanian e Amaurys Perez. Franco ha avuto persino un confronto con Elena Morali, fra i concorrenti intervenuti durante le liti in corso per sedare gli animi. L'ex pugile e la fidanzata di Scintilla hanno avuto modo di ricavarsi uno spazio tutto loro subito dopo, poco distanti dal resto del gruppo. Franco infatti ha notato che durante la diretta la Naufraga non gli ha rivolto la parola, preferendo forse farlo rientrare nel gruppetto dei concorrenti verso cui ha manifestato un forte risentimento. La Morali invece era fin troppo distratta da quanto stava avvenendo e in più non era certa che Terlizzi non seguisse le logiche del gruppo guidato da Alessia Mancini. L'ex pugile di contro ha sottolineato di averla votata quell'unica volta per motivi diversi da quelli degli altri Naufraghi e di non seguire le idee della Mancini.

