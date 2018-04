GRANDE FRATELLO 2018/ Anticipazioni, Barbara D'Urso conferma: volti noti e "fidanzati di..."

In una lunga intervista, Barbara D'Urso racconta il suo Grande Fratello 2018 tra volti noti, fidanzati di... e tante novità in materia di concorrenti e conduzione. Di cosa si tratta?

03 aprile 2018 Hedda Hopper

Barbara D'Urso tornerà ad essere regina del prime time di Canale 5? Sembra proprio di sì o almeno, è questo che sperano i vertici Mediaset e che spera la stessa conduttrice che ha accettato questa proposta e che adesso ha deciso di mettersi in gioco completamente, con "il cuore", come fa sempre quando si tratta dei suoi programmi. La conduttrice ha confermato che sarà lei ad occuparsi della nuova edizione del Grande Fratello e lo ha fatto in diretta tv a Pomeriggio 5 e da allora ha confermato anche che si sarebbe messa subito a lavoro visto che già da lunedì inizieranno le prove in vista del debutto previsto tra poco più di quindi giorni. In questi mesi Barbara D'Urso non ha avuto problemi, almeno da quanto lei stessa dice, a rientrare nei vecchi vestiti vintage che ha tirato fuori proprio dall'armadio del Grande Fratello, succederà lo stesso con la conduzione che ha lasciato ormai 15 anni fa dopo tre edizioni di successi e record e dopo il flop di Io Ballo?

VOLTI NOTI E STORIE NEL GRANDE FRATELLO FIRMATO BARBARA D'URSO

A commentare questa nuova sfida è lei stessa che, in un'intervista al Corriere.it a firma di Chiara Maffioletti, conferma la sua paura a tornare nel prime time di Canale 5 e, soprattutto, alla diretta del Grande Fratello: "Ad ogni modo, ho esitato tanto perché tornare a condurre un programma dopo 15 anni non era una sfida facile. E’ anzi qualcosa di molto complicato per me". Barbara D'urso è pronta a dare la sua impronta a questo nuovo Grande Fratello e proprio per questo non è tanto alla ricerca di un volto ma di una storia non macabra o ad alta tensione, ma una che possa colpire al cuore il pubblico di Canale 5: "Con tutti gli autori c’è grande sintonia. Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti". Con queste parole la conduttrice conferma i rumors dei giorni scorsi e che parlavano dell'arrivo di alcuni ex gieffini o tronisti di Uomini e donne come Andrea Cerioli, Veronica Ciardi e Guendalina Tavassi.

I FIDANZATI DI...

La conduttrice conferma anche che, oltre ai volti noti ma non famosi, potrebbero esserci alcuni casi legati alla cronaca e all'attualità. Anche in questo caso non la D'Urso non si sbilancia ma conferma il fatto che ci saranno molte sorprese e, incalzata dalla giornalista, alla fine risponde: "Volti e nomi noti per casi di cronaca? «Diciamo di sì, ma non truci. Niente di quel genere. Magari qualche fidanzato di...». Sta parlando di fidanzati e fidanzate di vip o di persone davvero coinvolte in casi di cronaca o simili? Naturalmente la conduttrice non si sbilancia e non fa nomi così come non rivela indizi che ci possano aiutare a capire di quello che si tratta ma la cosa certa è che questo Grande Fratello potrebbe essere una brutta copia di quello vip che tante soddisfazioni sta regalando al grande pubblico. Saranno pochi i volti nip? Così è, se vi pare...

