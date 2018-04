IL PICCOLO LORD/ Su Rete 4 il film con Rick Schroder (oggi, 3 aprile 2018)

Il piccolo Lord, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Rick Schroder e Alec Guinness, alla regia Jack Gold.

03 aprile 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST RICK SCHRODER

Il piccolo Lord, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 3 aprile 2018 alle ore 21,15. Una pellicola di produzione inglese datata 1980 ascrivibile al genere dei film drammatici a sfondo sentimentale. La pellicola diretta da Jack Gold si basa su un soggetto di scritto da Frances Hodgson Burnett e vede tra gli interpreti personaggi del calibro di Rick Schroder e Alec Guinness. Film girato interamente nelle campagne inglesi con la produzione che ha scelto come location del film Un grande maniero situato nell'Inghilterra del sud. La pellicola avuto un buon successo di pubblico per questo motivo è stata traslata in una serie televisiva americana prodotto dalla CBS. La pellicola, vista la storia a lieto fine e spesso di proposta nei periodi di feste ed è infatti diventata un classico per i film per bambini programmati all'interno dei palinsesti televisivi italiani. Il piccolo Lord a causa anche dell'anzianità di produzione è stato già più volte programmato sui piccoli schermi televisivi italiani, esso, viene nuovamente trasmesso stasera su Rete 4. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL PICCOLO LORD, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Cedric Errol è un piccolo bambino di 7 anni orfano di padre. Egli vive negli Stati Uniti d'America con la mamma. Nonostante la sua vita, il suo è sangue nobile essendo il suo defunto padre il figlio minore di un ricco conte che abita nelle campagne inglesi. Il padre di Cedric aveva interrotto i rapporti con la sua famiglia d'origine a causa dell'amore che lo univa a una donna americana, cosa che il nobile inglese non vedeva assolutamente di buon occhio. Alla morte dello zio, Cedric diventa l'unico erede di tutti i beni di famiglia, beni che tra le altre cose contemplano l'importante titolo nobiliare. Il ragazzino è costretto così a trasferirsi in Inghilterra accasandosi presso la grande abitazione del nonno. Il nobile è così costretto ad ospitare anche la mamma di Cedric l'odiata nuora che aveva rapito il cuore di suo figlio. Cedric viene sottoposto a studi di dizione, lettura e galateo, studi che per quanto noisi hanno il compito di introdurlo nell'altà società inglese. Nonostante le difficoltà iniziali, nonno e nipote iniziano un percorso assieme, cosa che li avvicina sempre di più anche sotto il punto di vista affettivo. Come un fulmine a ciel sereno arriva però la notizia che Cedric non è il primo nella linea di successione nobiliare, stante un supposto figlio illeggittimo dello zio. Mentre il nonno cerca di venire a capo della situazione, l'affetto dimostrato da Cedric avvicina finanche la mamma al nonno, con quest'ultimo che si pente di non aver mai instaurato un rapporto con la nuora, una donna che per quanto americana si dimostra bella è molto intelligente. Dopo qualche mese tutto si riaggiusta il presunto erede era infatti un impostore, e il titolo di Lord va al piccolo Cedric. Questa volta il bimbo viene accolto con tutti gli onori nella grande dimora inglese del nonno. Come se non bastasse anche la madre del piccolo Lord viene accettata dalla società inglese, permettendo così al bambino di vivere una vita futura felice e spensierata.

