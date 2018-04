IL SEGRETO / Anticipazioni 3 aprile: la disperazione di Julieta per la morte di Ana

Anticipazioni Il Segreto, puntata 3 aprile: Julieta è disperata per la morte di Ana e non si dà pace, fuggendo da sola nel bosco. Prudencio si sente in colpa.

03 aprile 2018 Annalisa Dorigo

I telespettatori de Il Segreto sono purtroppo abituati a morti e tragedie nelle trame della telenovela spagnola. Nella sua lunga programmazione sono molti i personaggi ad essere usciti di scena nel peggiore dei modi, spesso a causa degli intrighi e dalla crudeltà di Donna Francisca. Lo stesso destino sarà purtroppo riservato alla piccola Ana, la figlia di Julieta giunta a Puente Viejo insieme alla mamma e a nonna Consuelo. La decisione di incendiare le case occupate abusivamente si dimostrerà un gravissimo errore: a farne le spese sarò proprio la piccola che non ce la farà ad uscire sana e salva dalle fiamme appiccate da Prudencio su ordine della Montenegro. Dopo avere scoperto le sorti della sua bambina, Julieta sarà comprensibilmente sconvolta e non si darà pace. Non avrebbe dovuto lasciare la piccola a casa da sola, né tanto meno avrebbe dovuto trasferirsi in quel paese portatore di sventura. Distrutta dal dolore fuggirà nel bosco, senza una meta e a nulla servirà il tentativo di Saul di fermarla e riportarla alla ragione.

IL SEGRETO: LA DISPERAZIONE DI PRUDENCIO

Donna Francisca aveva messo le cose in chiaro con Prudencio, quando si era accordata con lui sul piano per liberarsi degli impostori. Nelle ultime puntate de Il Segreto gli aveva detto che nessuno avrebbe dovuto farsi male durante l'incendio ma tale promessa purtroppo non ha dato l'esito sperato. Ana è morta tra le fiamme e ora la Montenegro sarà furiosa con il ragazzo. Ma la rabbia della ricca signora non sarà l'unico motivo di disperazione per il fratello di Saul, in preda ad una preoccupante agitazione: Prudencio si sentirà in colpa per avere ucciso la bambina e faticherà a nascondere il suo nervosismo, rendendo Donna Francisca ancora più insofferente nei suoi confronti. Se continuerà a comportarsi in quel modo, qualcuno si accorgerà del suo coinvolgimento e saranno guai sia per lui che per la Montenegro! La situazione sembra dunque destinata a complicarsi, proprio mentre Saul si metterà alla disperata ricerca della sua amata. Sarà proprio lui a scoprire come si sono svolti davvero i fatti?

