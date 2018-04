IDA E RICCARDO/ Uomini e donne, dopo la lite arriva il sereno: bacio appassionato dietro le quinte!

Ida e Riccardo formeranno finalmente una nuova coppia a Uomini e donne o finiranno per discutere ancora per incompresioni e le intrusioni di Sossio Aruta?

03 aprile 2018 - agg. 03 aprile 2018, 15.51 Hedda Hopper

Ida Platano, Uomini e donne

Finisce al meglio la lite tra Ida e Riccardo. Dopo accuse reciproche, lacrime e segnalazioni da parte di un molto criticato e discusso Sossio Aruta, la coppia si riappacifica e lo fa con un bel bacio che scatena gli applausi del pubblico in studio. Per Gianni Sperti "Ida è follemente innamorata di lui", e come l'opinionista anche molti altri lo pensano. Sul web, intanto, in molti si sono espressi su queste immagini di amore dopo le liti delle ultime settimane. C'è chi però scrive: "Molto belli insieme, lei molto presa, lui vorrebbe stare con un piede in due scarpe ... A lui Ida piace, ma non vuole lasciare la trasmissione per avere visibilità... Spero scelga l'amore"; e ancora "Belli, davvero belli insieme. Io spero proprio escano insieme e vivano una bellissima storia d'amore". (Aggiornamento di Anna Montesano)

IDA E RICCARDO, TRA LITI E SEGNALAZIONI

Romantici, struggenti e in un equilibrio sempre precario, Ida e Riccardo saranno ancora protagonisti della nuova puntata del trono over di Uomini e donne per la gioia dei fan del programma e della sezione senior. Dopo la lunga parte dedicata come sempre a Gemma Galgani, sembra proprio che la coppia tornerà al centro dello studio per raccontare le loro nuove peripezie, quali? Proprio nei giorni scorsi Ida era passata all'attacco parlando di una possibile segnalazione e del fatto che Riccardo abbia un'altra donna fuori ed è per questo che abbia tirato il freno con lei. Nella puntata dopo, non solo Riccardo è tornato al centro dello studio ma Ida si è seduta al suo cospetto finendo sotto accusa per via del fatto che dietro la sua voglia di portare a galla una finta storia sia opera del suo amico Sossio. Il calciatore sembra pronto a mettere zizzania tra i due e la dama è davvero malleabile da questo punto di vista, sarà per questo che le discussioni continueranno anche nei prossimi giorni?

IDA E RICCARDO FINALMENTE INSIEME?

Nuovi colpi di scena ci attendono in Uomini e donne? Sembra proprio che la nuova puntata in onda eccezionalmente oggi, ci regalerà novità importanti nel rapporto tra Ida e Riccardo. In particolare, sembra che, dopo la segnazlazione e le macchinazioni di Sossio Aruta, la dama tornerà al centro dello studio per chiarire nuovamente le cose con Riccardo. Secondo le ultime anticipazioni della nuova puntata, i due avranno modo di parlare e arrivare finalmente alla pace, sarà la volta buona per la loro uscita insieme dallo studio di Uomini e donne o si tratterà solamente di un altro momento di quiete prima della tempesta? Altra storia riguarda il suo misterioso segreto di cui ancora non ha voluto parlare, arriveranno proprio oggi importanti dettagli in merito?

