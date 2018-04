Instict copia Bones/ Polemica social per la nuova serie CBS in arrivo su Rai2: il creatore chiede scusa

Plagio o mancanza di idee? Scoppia la polemica social sul nuovo episodio di Instict la serie al via su Rai2 proprio domenica prossima, ma cosa c'entra Bones? Ecco i dettagli

03 aprile 2018 Hedda Hopper

Scoppia la polemica social perché quando si tratta di serie tv spesso si può cadere in tentazione. I series tv addicted sono spesso in contrasto, ci sono fazioni diverse per serie rivali o, addirittura, coppie diverse nella stessa serie ma questa volta il discorso va ben oltre una shipp e si arena su quello che potrebbe essere stato un errore che ha segnato il destino della nuova serie CBS, Instict, che proprio domenica prossima debutterà nel prime time di Rai2. Un altro crime di cui avevamo bisogno? Anche no, soprattuttto se dobbiamo prendere atto di quello che è successo nell'episodio di questa notte. Una cosa grave? No, per carità, ma che sicuramente fa pensare se dopo soli tre episodi della prima stagione già bisogna ripiegare sul visto e rivisto per portare a casa la pagnotta. Sicuramente non è successo niente di così grave ma quello che è andato in onda ha spinto i fan di Bones subito sui social e il papà di Instict seguirli a ruota per chiedere scusa.

GLI EPISODI SOTTO ACCUSA

Secondo i fan del noto crime Fox, i dettagli della trama dell'episodio di ieri sera di Instict erano davvero troppo simili a quelli di un vecchio episodio di Bones (quinta stagione "The Plain in the Prodigy") In particolare, nell'episodio, si parla di un ragazzo Amish morto e delle indagini che portano gli investigatori a trovare una serie di indizi (proprio nella sua stanza) fino ad arrivare alla scoperta che il giovane amava la musica e che di nascosto suonava il piano. Va bene la comunità Amish, visto che non è la prima volta che è protagonista di un episodio di uno dei mille crime americani, va bene la scomparsa del giovane e la sua passione per la musica, ma se a due indizi ne sommiamo un terzo sembra proprio che il creatore della serie tv Michael Rauch abbia fatto bene ad essersi scusato con i fan di Bones e con i suoi autori per quello che è successo. Naturalmente il creatore ha spiegato anche che non era intenzionale e che non si ripeterà più. Il pubblico adesso lo terrà sotto controllo in attesa di un altro "errore"?

