Isola dei Famosi 2018/ Diretta: Franco Terlizzi abbandona. Chi sarà eliminato Francesca, Gaspare o Jonathan?

Isola dei Famosi 2018, diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.

03 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi

Oggi, martedì 3 aprile, in prima serata su canale 5, torna un nuovo appuntamento live con l’Isola dei Famosi 2018. Alessia Marcuzzi, insieme agli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari e con la divertente collaborazione della Gialappa’s Band, condurrà l’undicesimo appuntamento del reality show che, in quest’edizione, è stata caratterizzato da numerose polemiche. A poche settimane dalla finalissima, i colpi di scena continuano e, anche questa sera, la conduttrice e l’inviato dalla Palapa, Stefano De Martino, avranno l’ingrato compito di gestire i malumori dei naufraghi tra i quali, in settimana, sono voltate parole grosse. Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta, infatti, ha fatto riaffiorare vecchi malumori creando nuove spaccature all’interno del gruppo. Quella di questa sera, inoltre, sarà una puntata particolarmente importante perché sarà eletto il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2018.

CHI SARA’ ELIMINATO TRA FRANCESCA, GASPARE E JONATHAN?

Chi sarà il nuovo eliminato tra Francesca Cipriani, Nino “Gaspare” Formicola e Jonathan Kashanian? I tre nominati hanno trascorso una settimana diversa. Per Francesca e Nino sono stati sette giorni tranquilli mentre quelli di Jonathan sono stati decisamente più movimentati a causa del litigio con Franco Terlizzi con cui ha avuto uno scontro. Jonathan, infatti, ha accusato Franco di parlare alle sue spalle e tra i due non sono mancate parole al veleno. Tra i tre, secondo un sondaggio lanciato da un forum dedicato ai reality, il naufrago che rischia di più di lasciare l’Isola è Gaspare con il 48% dei voti, seguito da Francesca. Quello che, invece, non rischierebbe nulla e sarebbe un candidato a conquistare un posto in finale sarebbe Jonathan, considerato dal pubblico uno dei più veri del gruppo dei naufraghi. Jonathan, inoltre, sarà pronto a svelare le strategie degli altri naufraghi. Ad un passo dalla finale, infatti, il naufrago vuole essere chiaro e diretto con tutti.

RESA DEI CONTI TRA ALESSIA MANCINI, ELENA MORALI E ROSA PERROTTA

L’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 sarà animata dal confronto tra Alessia Mancini, Elena Morali e Rosa Perrotta. Tra le tre naufraghe non è arrivato nessun chiarimento. L’ex letterina, in particolare, confidandosi con Amaurys, ha rivelato di non aver alcuna intenzione di tornare sulla sua posizione non avendo avuto le scuse di nessuno. “Arrivati a questo punto, io non ho avuto nessuna persona che si sia avvicinata per dirmi ‘Mi dispiace, scusa, forse ho esagerato'. Da Nino Formicola sono andate a dire ‘Scusaci se abbiamo messo in dubbio la tua carriera e se ti abbiamo offeso'. Da me non è venuto nessuno, allora se devo fare una rinuncia per qualcuno che con me si comporta in questo modo, non la faccio”, ha detto la Mancini, ancora arrabbiata con le due naufraghe. Con l’arbitraggio di Alessia Marcuzzi, le tre naufraghe cercheranno di chiarirsi: arriverà la pace?

IL RITORNO IN STUDIO DI SIMONE BARBATO E FRANCO TERLIZZI

Grande attesa per il ritorno in Italia di Franco Terlizzi. L’ex pugile si è ritirato e, nel corso della puntata odierna dell’Isola, farà il suo ingresso in studio. Dal comunicato diffuso da Mediaset, sembrerebbe che Franco Terlizzi sia rientrato in anticipo in Italia per sottoporsi ad alcuni controlli medici. Nello studio dell’Isola, con Alessia Marcuzzi, svelerà la verità sul suo ritorno in Italia e avrà anche un confronto con gli altri naufraghi chiarendo con loro ciò che è rimasto in sospeso. Franco riuscirà a chiarirsi con Amaurys, Bianca e Jonathan? In studio, inoltre, ci sarà anche l’eliminato della settimana scorsa, Simone Barbato, pronto a togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

© Riproduzione Riservata.