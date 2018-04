JONATHAN KASHANIAN/ La lite con Franco Terlizzi e l’amicizia con Bianca Atzei (L’Isola dei famosi 2018)

Jonathan Kashanian

Jonathan Kashanian ha deciso di non tenersi più a freno all'Isola dei Famosi 2018. La nomination di Franco Terlizzi aveva già sollevato alcuni suoi dubbi durante l'ultima diretta, tanto che aveva manifestato il desiderio di chiarire subito con il diretto interessato. Il carattere pacifico di Jonathan non lo ha frenato dall'affrontare l'ex pugile, che lo avrebbe nominato sapendo che Alessia Mancini lo avrebbe votato. Per questo ai suoi occhi si sarebbe messo d'accordo con l'ex velina, senza considerare alcune parole poco piacevoli che avrebbe detto alle sue spalle. Anche se lo ha smascherato, l'ex pugile ha cercato di difendersi come meglio ha potuto, negando inizialmente di aver detto certe parole e infine ammettendo di aver sbagliato. Fra i due gli scontri sono appena iniziati: Jonathan prenderà le distanze anche da Alessia Mancini?

JONATHAN KASHANIAN, LA LITE CON FRANCO TERLIZZI

Jonathan Kashanian potrebbe aver inquadrato alla perfezione quanto è accaduto negli ultimi giorni all'Isola dei Famosi 2018. In seguito alla loro personale lite, Franco Terlizzi ha infatti avuto uno scontro anche con Amaurys Perez, mentre sembra aver risolto tutto con Francesca Cipriani. L'ex pugile ha invece accorciato le distanze con Rosa Perrotta ed Elena Morali, verso cui non avrebbe avuto un comportamento corretto. Jonathan infatti ha manifestato l'intenzione di voler far mangiare le due ragazze, mentre Franco gli ha chiesto di non fare il finto chierichetto. Durante l'ennesimo confronto, Jonathan ha invece rivelato che le parole dell'ex pugile sarebbero state più accese e che gli avrebbe chiesto lontano dalle telecamere di non dire nulla che potesse essere registrato. Bianca Atzei ha cercato di mettere fine a tutto, ma alla fine Terlizzi l'ha messa a tacere con un 'fai schifo anche tu'.

L’AMICIZIA CON BIANCA ATZEI

Jonathan Kashanian non si è solo creato dei nemici all'Isola dei Famosi 2018. Il suo rapporto con Bianca Atzei va infatti a gonfie vele, dal momento in cui i due hanno trascorso la famosa giornata a Isla Bonita. I due concorrenti ridono e scherzano senza sosta, riuscendo a ricreare quel rapporto che poco prima l'ex inviato di Verissimo aveva stretto con Marco Ferri. Quest'ultimo del resto aveva manifestato delle riserve proprio per l'improvvisa vicinanza fra Jonathan e Bianca, che nel frattempo si atteggiano a coppia in crisi per via del disordine della loro tenda. Jonathan riesce a far ridere la cantautrice, improvvisandosi suo manager in fatto di look e sguardi. Il concorrente tra l'altro è anche più disordinato della stessa artista, che ha ammesso di avere qualche difficoltà con l'ordine. La finta lite si è risolta ancora una volta con un duetto fra i due, sulle note di Io che amo solo te, la famosa canzone che Fiorella Mannoia ha interpretato nel 2007 e diffusa per la prima volta nei primi anni Sessanta grazie alla voce di Sergio Endrigo.

