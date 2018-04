John Boyega/ Dopo Star Wars diventerà un supereroe della Marvel?

John Boyega potrebbe diventare un supereroe in un film della Marvel Studios una volta terminate le riprese del nono capitolo della Saga di Star Wars, che arriverà nei cinema a dicembre 2019.

03 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

John Boyega in "Star Wars: Gli ultimi Jedi"

John Boyega, il Finn dell’ultima trilogia di Star Wars, potrebbe diventare un supereroe della Marvel. L’attore inglese, partecipando all’Awesome Con di Washington DC, ha smentito categoricamente il suo interessamento nell’interpretare “Blade” in un film o in una serie: “Sarebbe come sputare in faccia a Wesley Snipes. Io voglio ancora Wesley nei panni di Blade!”, riporta BadTaste. Ma Boyega ha rivelato di aver incontrato i Marvel Studios, che gli avrebbero proposto una parte da supereroe: “Non accadrà oggi o domani, è un qualcosa che potrebbe accadere in futuro”. Molti fan dei film Marvel hanno speculato sulla possibilità che Boyega possa interpretare Fratello Voodoo. Ricordiamo che suo fratello Daniel Drumm è apparso brevemente nel film “Doctor Strange” del 2016. Non è dato di sapere quando Boyega diventerà un supereroe, quel che è certo è che il prossimo luglio inizieranno le riprese di “Episodio IX” e Boyega tornerà a vestire i panni di Finn. L’ultimo (?) capitolo della Saga di Star Wars, non segnerà però la fine della collaborazione di Boyega con l’universo Disney.

STAR WARS EPISODIO IX: IL FUTURO DI FINN E REY

Il nono capitolo di Star Wars arriverà nei cinema italiani il 19 dicembre 2019 (il giorno successivo in quelli americani) e i fan dovranno aspettare ancora a lungo per scoprire i primi dettagli sul film che sarà diretto dal regista J.J. Abrams. Nei giorni scorsi, però, l’attore John Boyega ha anticipato che nel nuovo episodio Finn (il suo personaggio) e Rey (interpreta da Daisy Ridley) non saranno più separati come in “Episodio VIII: Gli ultimi Jedi”: “Non ho letto lo script del nono episodio, ma Daisy mi ha mandato un messaggio sul cellulare in cui diceva 'Oh mio dio, ho appena sentito J.J. e saremo di nuovo insieme'. È quello che mi entusiasma realmente, che Finn e Rey siano di nuovo insieme”, ha detto l’attore inglese come riporta BadTaste. Secondo Boyega Episodio IX sarà una “guerra aperta” tra la Resistenza e il Primo Ordine.

