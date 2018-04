L'Eredità senza Fabrizio Frizzi conduce Carlo Conti/ Oggi torna il quiz: commozione, ma lo spettacolo continua

03 aprile 2018 Silvana Palazzo

Una giornata strana quella di oggi per la Rai, L’Eredità e i suoi telespettatori. Alle 18.45 su Raiuno riprende la programmazione della trasmissione, ma purtroppo senza Fabrizio Frizzi. Sarà sicuramente surreale il clima all’interno dello studio, così come nelle case di tutti gli italiani affezionati al celebre conduttore. Al timone de L’Eredità ci sarà Carlo Conti, che aveva restituito le chiavi del programma al suo collega. Sono tornate nelle sue mani, stavolta senza la possibilità di scambiarle nuovamente con l’amico, scomparso prematuramente. Conti, che è co-autore del programma ed è stato conduttore della trasmissione per oltre dieci anni, negli ultimi tre si è alternato con Fabrizio Frizzi. Un rientro forzato per Conti, che amava definirsi “supplente” mentre l’amico era il “professore”. Dopo il programma Techetechetè, che ha rimpiazzato L’Eredità quando è stata interrotta in segno di lutto, la trasmissione torna in onda, anche se non sarà più la stessa senza Fabrizio Frizzi.

«The show must go on». La regola del mondo dello spettacolo è dura da digerire, ma va rispettata. Lo farà Carlo Conti, il cui ritorno in televisione sarà particolarmente difficile, soprattutto negli studi dove si registra L’Eredità. Riprendere il timone del quiz show di cui è coautore, oltre che conduttore, non sarà affatto facile dopo la morte del collega e amico Fabrizio Frizzi. Il peso più grande sarà quello emotivo, visto che negli ultimi tre anni si sono alternati alla conduzione della trasmissione. Carlo Conti già lo scorso ottobre sostituì il collega dopo l’ischemia che lo colpì durante la registrazione di una puntata. E fu sempre Conti a riportarlo in studio a metà dicembre, quando gli riconsegnò simbolicamente le chiavi della trasmissione. Dopo l’interruzione decisa dalla Rai in segno di lutto, L’Eredità riprende oggi, martedì 3 aprile 2018, alle 18.45 su Raiuno. Conti, come riportato da La Stampa, condurrà il programma fino a maggio, poi lascerà il posto ad un altro programma molto amato dai telespettatori, cioè Reazione a catena.

