LA STELLA DI LATTA/ Su Iris il film con John Wayne e George Kennedy (oggi, 3 aprile 2018)

La stella di latta, il film in onda su Iris oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: John Wayne, George Kennedy e Gary Grimes, alla regia Andrew McLaglen. La trama del film nel dettaglio.

03 aprile 2018 Cinzia Costa

il film western in prima visione su Iris

NEL CAST JOHN WAYNE

La stella di latta, il film in onda su Iris oggi, martedì 3 aprile 2018 alle ore 21,00. Una pellicola dai generi western e azione di produzione americana datata 1973 ed è stata diretta da un artista del genere il bravo regista americano Andrew McLaglen. Il film che vede un cast di tutto rispetto come John Wayne e George Kennedy, si basa su un romanzo scritto da Barney Slater. Pellicola che alla sua uscita grazie anche alla partecipazione di John Wayne ha avuto un grosso impatto al box office con incassi che hanno superato abbondantemente le spese di produzioni sopportate dalle case cinematografiche. Location interamente messicane, luogo scelto dalla produzione in virtù del basso costo della manodopera locale. La pellicola stante anche l'anzianità di produzione è già stata visionata parecchie volte dai telespettatori italiani, ma verrà trasmessa nuovamente questa sera su Iris. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA STELLA DI LATTA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La trama del film si basa sulla vita di uno sceriffo americano, Cahil. L'uomo è vedovo per questo dovrebbe accudire i suoi due figli, il diciassettenne Danny e l'undicenne Billy. L'amore dello sceriffo per il suo lavoro porta però l'uomo a trascurare per molto tempo i ragazzi, essi, come a rivalersi sul padre, decidono di dedicarsi al malaffare. I due formano così una banda insieme ad un loro amico, ed effettuano una rapina. Durante l'atto criminoso muore un amico e collega dello sceriffo, Grady. Il tutore della legge si butta immediatamente nell'indagine anche allo scopo di vendicare l'amico morto, durante una perlustrazione si imbatte su un quartetto di persone sospette che bivaccano alle porte della città. La successiva perquisizione dei loro bagagli porta altri sospetti sui quattro stante il ritrovamento di un mazzo di banconote illibate. Visto le prove i quattro vengono così arrestati in attesa della probabile pena capitale. La condanna a morte del 4 porta però ha un grosso rimorso nei figli dello sceriffo, soprattutto in Danny. I due ragazzi recuperano il malloppo che era stato sotterrato in un cimitero e confessano tutto al padre, la confessione se da una parte porta a scagionare i 4 incolpevoli arrestati, dall'altro fa ripensare il tutore della legge al suo modo di interpretare la vita familiare. Il finale è dedicato alla promessa dello sceriffo fatta ai figli di occuparsi meglio di loro, allo stesso tempo Cahil farà di tutto per intercedere sul giudice che dovrà giudicare i propri congiunti, questo allo scopo di evitare loro la condanna a morte.

© Riproduzione Riservata.