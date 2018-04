La vita in diretta/ Marco Liorni e Francesca Fialdini ospitano Silvan

Oggi pomeriggio, martedì 3 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini

Oggi pomeriggio, martedì 3 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini, che ieri nel giorno di Pasquetta non è andato in onda. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Ospite della puntata sarà il celebre illusionista Silvan. Il mago taglierà in due Francesca Fialdini? Il mese scorso, il Circolo Artistico di Arezzo ha dedicato una serata speciale a Silvan. In suo onore si sono esibiti 4 maghi: Deni’ Magic, Alvin Mask, Francesco Meraviglia e Fantasy Illusion. “È un piacere accogliere nella nostra città un grande artista come Silvan ambasciatore nel mondo di un’arte che tutti hanno imparato ad apprezzare grazie al suo stile inimitabile. Arezzo lo omaggia grazie ad una rete di collaborazioni che esprime l’energia creativa che lega insieme territorio, economia e cultura, un mix di ingredienti che sono la ricchezza di questa città straordinariamente dinamica e vitale”, ha detto il Sindaco Alessandro Ghinelli.

Un giorno di riposo per i due conduttori

La scorsa settimana è stata davvero difficile per la Rai, per tutte le persone che conoscevano Fabrizio Frizzi e per i suoi colleghi. Marco Liorni e Francesca Fialdini sono andati in onda con “La vita in diretta” anche lunedì 26 marzo, il giorno in cui è stata comunicata la notizia della morte di Fabrizio Frizzi. La trasmissione pomeridiana di Rai 1 ha dedicato alcune puntate speciali al conduttore, con aneddoti, video inediti e le testimonianze degli ospiti in studio. Inoltre i due conduttori hanno dovuto dire addio anche al piccolo Lele Joker, il giovane YouTuber di cui avevano parlato la settimana prima. Dopo una settimana intensa, i due conduttori si sono riposati il giorno di Pasquetta. Al suo posto sono andati in onda due film. Da questa sera, su Rai 1, tornerà L’eredità condotta da Carlo Conti.

